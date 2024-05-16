中職／黃勇傳遭讓渡看制度演變 轉戰新隊不容易

統一獅隊宣告開除黃勇傳，並在昨天向聯盟申請合約讓渡，今天正式公告，5個工作天內若無球團接收則成為自由球員，若超過一支球團要爭取，則看戰績決定誰「得標」。

根據中職規章，球員合約進入讓渡程序後，5個工作天內開放其他球團承繼剩餘合約，超過期限則成為自由契約球員，若有超過一支球團爭取，則至讓渡申請日前年度戰績較差的隊伍可取得接收權利。

中華職棒自2006年啟用讓渡制度以來，35名球員有10人因此成功轉隊，2006年興農牛隊余進德是史上第1人，轉隊至LaNew熊隊後打到2010年才退休。

2006年誠泰Cobras田家安被放入讓渡名單後，一度吸引興農牛、LaNew熊隊申請，最終雖由興農依戰績取得權利，但田家安未報到，職棒生涯也就此截止。

另一位曾在讓渡後獲得複數球團爭取的是「大帥」曹竣崵，他在2008年因傷被獅隊讓渡，兄弟象與LaNew熊隊皆有意吸收，兄弟因戰績較差勝出，曹竣崵轉披黃衫後投到2009年球季結束才退休，該季後援出賽43場、防禦率3.52。

其餘被讓渡球員依照2010年以前規定，在無人接手下只能回到母隊或遭到釋出，之後才修改為，讓渡期限後無人接手可成為自由球員，2015年郭勝安就曾因二軍表現不佳被放入讓渡名單，並在成為自由球員後加盟義大犀牛隊，2016年首升一軍就投了40場，獲得年度進步獎。