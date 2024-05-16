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中職／江坤宇傷後首次二軍出賽 游擊守完3局退場休息
中信兄弟隊游擊手江坤宇大腿拉傷後，今天首次在二軍出賽，先發鎮守游擊，2打席1次四壞保送上壘，隨後在4局上輪到守備時退場休息。
江坤宇是在4月14日休兵，並在16日下放二軍，原因是左邊大腿拉傷，經過休息後未見好轉才決定拉長復原時間，等待他完全康復，總教練平野惠一日前透露，江坤宇評估是5月中開始復健賽，先在二軍出賽調整，再回到一軍。
而江坤宇也按照評估時程開始復健賽，今日於二軍先發第1棒、游擊手，首打席就連4顆壞球選到保送上壘，2局下則是敲出中外野飛球出局。
江坤宇在2局上也連續遇到2次守備機會，1次接殺曾傳昇敲出的游擊方向飛球出局，1次攔截王順和敲出的內野滾地出局，並在4局上退場，由林瑞鈞接替守二壘，游擊防區由二壘手張士綸移防。
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