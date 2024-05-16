中職／洪總千勝商品12小時賣破百萬 缺貨今日再上架

「洪總」洪一中昨晚率領台鋼雄鷹隊以5：0擊敗樂天桃猿隊，奪得生涯執教第1000場勝利，雄鷹球團在昨晚立刻推出「洪總千勝系列商品」，不到12小時銷售金額突破百萬，甚至有部分商品已經缺貨。

台鋼雄鷹球團所推出的「洪總千勝系列商品」，於5月15日晚上達成千勝紀錄後，於台鋼雄鷹網路商城開賣，獲得廣大迴響，其中立牌跟球甚至已經完售，針對銷售一空商品，球團預計今晚6點再加開數量。

台鋼雄鷹17日起將回到大本營高雄澄清湖棒球場，與統一獅隊進行三連戰，為了將洪總千勝的榮耀帶回家鄉高雄，球團規劃在19（周日）賽前舉辦慶祝儀式。

19日當天入場的球迷將可獲得洪總千勝紀念羽扇（數量有限，送完為止），除此之外，也準備洪總跨欄祝福小卡，歡迎球迷朋友留下祝福給中華職棒史上首位執教千勝總教練，共同分享這份榮耀。