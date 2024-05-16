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中職／啦啦隊安娜3人舞撕上衣秀比基尼 網：Josh葛格流鼻血了
中華職棒富邦悍將啦啦隊安娜因與網紅台南Josh甜蜜互動並稱他為「葛格」，近期成為話題人物。日前她與隊友丹丹和Jessy組隊跳舞，跳到一半突然撕開上衣，讓網友們紛紛直呼流鼻血了。
安娜日前與隊友們到澳門旅遊，她發文寫道，「沒有陽光，還是要有沙灘比基尼跟三位辣妹的吧！」影片中可見安娜站在C位，三人隨音樂做帥氣舞蹈手勢，突然三人同時撕開上衣，事先穿在裡面的比基尼映入眼簾，接著跳起性感舞蹈動作，展現完美好身材。
影片曝光後，大批網友紛紛按讚和留言，「看到流鼻血是正常的嗎？」、「難怪會暈船」、「就說要當邦寶」、「Josh應該在流鼻血了」。Josh也現身留言區表示，「今天中職再出什麼爭議判決都別找我了，我沒空！」
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