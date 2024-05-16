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MiLB／劉致榮本季首度2A出賽 中繼3局飆5K無失分

中央社／ 台北16日電
美職波士頓紅襪隊台灣投手劉致榮今天本季首度在小聯盟2A出賽，中繼投3局飆出5次三振、沒有失分。 截圖自紅襪2A X
美職波士頓紅襪隊台灣投手劉致榮今天本季首度在小聯盟2A出賽，中繼投3局飆出5次三振、沒有失分。 截圖自紅襪2A X

美職波士頓紅襪隊台灣投手劉致榮今天本季首度在小聯盟2A出賽，中繼投3局飆出5次三振、沒有失分；效力匹茲堡海盜隊2A的陳柏毓則是先發投5.1局，失掉4分吞下敗投。

劉致榮今年開季因肩膀不適被放入傷兵名單，直到10日在新人聯盟進行復健賽，傷後首度出賽中繼3局、飆出5次三振沒有失分，拿下勝投。

劉致榮今天回到2A出賽，對上洋基隊2A的賽事於第6局登板中繼，一上場就演出3上3下、其中飆出2次三振，7局下再度連續解決3名打者；8局下1出局後雖然投出1次四壞球保送、並被盜上二壘，不過之後連飆2次三振，沒有掉分。

總計劉致榮此戰長中繼投3局，沒有被敲出安打，投出1次保送，飆出5次三振，無失分，不過最終紅襪隊2A以0比1不敵洋基隊2A。

另外一場2A層級賽事，海盜隊2A的陳柏毓在對守護者隊2A的賽事中先發登板，前2局演出6上6下，不過在3局下遇到亂流，投出保送後隊友發生失誤，再被敲安打掉1分。

陳柏毓在第4、第5局回穩，不過6局下被敲3支安打、掉1分後被換下場，接替的投手沒能止血持續掉分。總計陳柏毓先發投5.1局，被敲出4支安打，投1次保送、2次三振，失掉4分，最後吞下敗投，本季目前防禦率5.46。

劉致榮 陳柏毓

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