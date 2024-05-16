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中職／黃勇傳曾任U18隊長 如今恐成為該屆最先離開職棒球員

聯合新聞網／ 綜合報導
U18世界盃青棒賽擔任隊長的黃勇傳。 圖／中華棒協提供
U18世界盃青棒賽擔任隊長的黃勇傳。 圖／中華棒協提供

統一獅隊昨天宣布開除20歲大物內野手黃勇傳，原因是嚴重違反公司紀律。黃勇傳曾擔任第30屆U18世界盃代表隊隊長，如今卻可能成為同屆最早離開職棒的球員。

獅隊2022年以首輪第5順位選進黃勇傳，他之後也成為第30屆U18世界盃代表隊隊長。黃勇傳在該賽事遭遇低潮，但與荷蘭隊一戰代打建功，興奮慶祝地模樣成為該屆名場面之一，他最終留下15打數3安打3打點的數據。

同屆且加入職棒的球員有獅隊林詔恩、富邦悍將隊黃保羅、樂天桃猿隊宋嘉翔和舒治浩、台鋼雄鷹隊伍祐城、黃劼希與吳柏萱（當時是自培選手）。

隔年打進職棒的有美職紅人隊林盛恩、日職火腿隊孫易磊、悍將王念好、獅隊林佳緯、桃猿邱鑫及味全龍隊劉俊緯。沒想到身為隊長的黃勇傳，可能成為第一個離開職棒的該屆球員。

統一獅 黃勇傳

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