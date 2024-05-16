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中職／黃勇傳合約進入讓渡階段 其他球團23日前可接收
統一獅隊昨天宣布開除內野手黃勇傳，並向聯盟提出合約讓渡申請，中華職棒聯盟在今天進行公告，若在5月23日下午5點前沒有其他球團提出申請，合約才能正式宣告中止。
聯盟今天公告，統一獅球團於5月15日下午提出黃勇傳選手合約讓渡申請，賽務部依規定於5月16日進行公告。其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為5月23日下午5點。
根據中職規定，例行賽期間球隊若要釋出球員，必須先通過讓渡程序，規章第18章選手合約讓渡辦法中，讓渡期效為自聯盟公告日後隔日起算第5個工作日之下午5時止，若讓渡申請在期限內未獲得其他球團之取得，則選手視為被球團無條件釋出。
而球團提出合約讓渡後，需表明目的在中止該選手與球團之合約，其他球團若有意吸收該選手，得依規定向聯盟表達取得該讓渡申請之意願；若選手合約讓渡期限內未獲得其他球團取得，球團得於時限到期時，以書面通知選手中止其合約之決定。
黃勇傳因個人出現財務週轉問題，加上多次超過球隊請假時間點而未歸隊，獅隊在昨天決定開除，但仍願意給予離隊同意書。
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