中職／桃猿男兒登日本樂天官網 首創超級夏季系列賽

日本樂天集團今天宣布㩦手神戶勝利船、東北樂天金鷲、樂天桃猿,首度舉辦「2024超級夏季系列賽」,以「A Better Future Together 共創美好未來」為號召,串連三大主題日,刷卡滿額就有機會抽中門票,甚至飛往東京巨蛋觀賽。

今年夏天樂天舉辦「Super Summer Series 2024(2024超級夏季系列賽)」,分別由日本樂天贊助的「神戶勝利船 Rakuten Super Match」、「樂天金鷲 Rakuten Super Baseball Game」,以及台灣樂天生態圈部門冠名贊助的「樂天桃猿 Rakuten Super Game 台灣樂天集團日」組成。

樂天集團表示,秉持「Green for Future」和「Sports for Everyone」的理念,推出系列活動,透過運動賽事建立社會連結,實現共同成長的願景,誠邀運動愛好者共襄盛舉,一同構築「A Better Future Together」,共創美好未來。

為迎接「台灣樂天集團日」的到來,台灣樂天生態圈部門舉辦「樂天集團日抽獎活動」,於5月1日至5月31日期間刷樂天信用卡,單筆消費金額滿台幣1000元,不只有機會抽中7月5日「台灣樂天集團日」的比賽球票,更有機會飛往日本東京巨蛋觀看8月1日樂天金鷲的精彩比賽。

相關系列賽事將在場館內的餐飲店及攤位導入環保餐具,並設置標語鼓勵落實垃圾分類。同時,日本活動將設置體驗型攤位,在大型螢幕上播放足球和棒球賽事遊戲,球迷可以體驗足球射門以及棒球打擊的互動式遊戲。

■「2024超級夏季系列賽」概要