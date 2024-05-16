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中職／桃猿男兒登日本樂天官網 首創超級夏季系列賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

日本樂天集團今天宣布㩦手神戶勝利船、東北樂天金鷲樂天桃猿，首度舉辦「2024超級夏季系列賽」，以「A Better Future Together 共創美好未來」為號召，串連三大主題日，刷卡滿額就有機會抽中門票，甚至飛往東京巨蛋觀賽。

今年夏天樂天舉辦「Super Summer Series 2024（2024超級夏季系列賽）」，分別由日本樂天贊助的「神戶勝利船 Rakuten Super Match」、「樂天金鷲 Rakuten Super Baseball Game」，以及台灣樂天生態圈部門冠名贊助的「樂天桃猿 Rakuten Super Game 台灣樂天集團日」組成。

樂天集團表示，秉持「Green for Future」和「Sports for Everyone」的理念，推出系列活動，透過運動賽事建立社會連結，實現共同成長的願景，誠邀運動愛好者共襄盛舉，一同構築「A Better Future Together」，共創美好未來。

為迎接「台灣樂天集團日」的到來，台灣樂天生態圈部門舉辦「樂天集團日抽獎活動」，於5月1日至5月31日期間刷樂天信用卡，單筆消費金額滿台幣1000元，不只有機會抽中7月5日「台灣樂天集團日」的比賽球票，更有機會飛往日本東京巨蛋觀看8月1日樂天金鷲的精彩比賽。

相關系列賽事將在場館內的餐飲店及攤位導入環保餐具，並設置標語鼓勵落實垃圾分類。同時，日本活動將設置體驗型攤位，在大型螢幕上播放足球和棒球賽事遊戲，球迷可以體驗足球射門以及棒球打擊的互動式遊戲。

■「2024超級夏季系列賽」概要

活動網站 (日語)：https://corp.rakuten.co.jp/event/betterfuturetogether/supersummerseries/

Rakuten Super Match

日期：2024年6月16日（日）

地點：日本．國立競技場

賽程：明治安田生命J1聯賽第18輪 神戶勝利船vs川崎前鋒

Rakuten Super Game 台灣樂天集團日

日期：2024年7月5日（五）

地點：台灣．樂天桃園棒球場

賽程：樂天桃猿 vs 富邦悍將

Rakuten Super Baseball Game

日期：2024年8月1日（四）

地點：日本．東京巨蛋

賽程：東北樂天金鷲 vs 福岡軟銀鷹

棒球 樂天桃猿 樂天金鷲

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