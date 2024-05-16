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中職／第1人 洪總領軍千勝
出生高雄哈瑪星的洪一中，昨天在洋投哈瑪星7局無失分好投加上狀元曾子祐開轟下，率領台鋼雄鷹隊以5：0擊敗樂天桃猿隊，在熟悉的桃園棒球場奪下生涯執教第1000勝，不僅是中職首見紀錄，也是台灣職業運動史上第1人。
「真的是緣分。」洪總奪得千勝後，在桃園全場「洪一中！」的吶喊聲中，向球迷致謝，「等待這麼久，還是在桃園棒球場拿下第1000勝。」洪總也感謝雄鷹球迷們的相挺，在開季戰績不順情況下，仍給予這支新軍支持。
洪一中在2004年6月19日於高雄澄清湖棒球場拿下執教首勝起算，經歷7270個日子，先後任教Lamigo桃猿、富邦悍將，到如今雄鷹隊，終於收下第1000勝，洪總認為自己只是幸運，一路獲得教練、老闆的信任才能走到這邊，「千勝不容易，走得起起伏伏，波折很多。」
能夠取得千勝的職業運動教頭很罕見，洪總是台灣第1人，但對洪一中來說，就是走在路上比較容易被人認出來，「這是一項榮譽，但我不會特別去追求。」
賽後不僅猿隊球迷加入鼓掌行列，洪總在賽後千勝紀念儀式後，也走到三壘休息區與林泓育、朱育賢、林承飛等人一一擁抱、握手，洪總說：「猿球員也幫助我拿下很多勝，感謝他們。」
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