中職／洪總奪千勝與猿將相擁 執教印象最深是15年奪冠

台鋼雄鷹隊今天將士用命，以5：0擊敗樂天桃猿隊，讓總教練洪一中在熟悉的桃園棒球場拿下生涯第1000勝，他情緒澎湃，也與執教猿隊時的子弟兵相擁，因為這千勝中也有他們的協助。

原本一直說不在意千勝，不過洪總今天賽後先在本壘接受猿迷致意，隨後又到外野與雄鷹球迷一同慶祝，在全場「洪一中！洪一中！」的吶喊聲中，洪總也坦言：「原本不是很在乎，看到這麼熱情，心裡有些澎湃。」

結束慶祝儀式後，洪一中還特地走到三壘休息區，與朱育賢、林泓育、林承飛等人擁抱、握手致意，洪總表示：「謝謝他們，以前他們很努力拚命，立下很多戰功。」洪總也趁機跟看台上不少面熟的球迷道聲謝謝，「很多我在這裡當教練，他們也有參與。」

洪總也感謝雄鷹球員的奮鬥，「今天表現很好，得點圈打擊不錯，年輕選手需要慢慢建立信心，沒辦法一夕之間改變，但慢慢看到變化，有慢慢增加他們的自信。」

洪總也希望未來球迷們能繼續為台鋼加油，「年輕人會越來越好，展現更好的球技給你們看，球員們每天努力，雖然成績不是那麼順遂，但我們會繼續努力，希望你們繼續挺台鋼。」

能夠拿下千勝，洪總認為自己是一個幸運的人，能夠受到教練、老闆的信任，才一路走到現在，「千勝不容易，走得起起伏伏，波折很多。」