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中職／洪總奪千勝與猿將相擁 執教印象最深是15年奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
台鋼雄鷹總教練洪一中（左）賽後向樂天桃猿球員握手致意。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹總教練洪一中（左）賽後向樂天桃猿球員握手致意。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊今天將士用命，以5：0擊敗樂天桃猿隊，讓總教練洪一中在熟悉的桃園棒球場拿下生涯第1000勝，他情緒澎湃，也與執教猿隊時的子弟兵相擁，因為這千勝中也有他們的協助。

原本一直說不在意千勝，不過洪總今天賽後先在本壘接受猿迷致意，隨後又到外野與雄鷹球迷一同慶祝，在全場「洪一中！洪一中！」的吶喊聲中，洪總也坦言：「原本不是很在乎，看到這麼熱情，心裡有些澎湃。」

結束慶祝儀式後，洪一中還特地走到三壘休息區，與朱育賢、林泓育、林承飛等人擁抱、握手致意，洪總表示：「謝謝他們，以前他們很努力拚命，立下很多戰功。」洪總也趁機跟看台上不少面熟的球迷道聲謝謝，「很多我在這裡當教練，他們也有參與。」

洪總也感謝雄鷹球員的奮鬥，「今天表現很好，得點圈打擊不錯，年輕選手需要慢慢建立信心，沒辦法一夕之間改變，但慢慢看到變化，有慢慢增加他們的自信。」

洪總也希望未來球迷們能繼續為台鋼加油，「年輕人會越來越好，展現更好的球技給你們看，球員們每天努力，雖然成績不是那麼順遂，但我們會繼續努力，希望你們繼續挺台鋼。」

能夠拿下千勝，洪總認為自己是一個幸運的人，能夠受到教練、老闆的信任，才一路走到現在，「千勝不容易，走得起起伏伏，波折很多。」

不過回顧執教生涯，洪總印象最深的不在例行賽這一千勝中，而是總冠軍賽的短兵相接時刻，特別是2015年的台灣大賽，從1勝3敗到王溢正從懸崖邊奪得1勝，明星第6戰與裁判爭執而洪總演出跨欄，到第7戰明星投出無安打，「這是所有總冠軍賽最印象深刻。」

台鋼雄鷹奪得勝利，為總教練洪一中迎來執教的千勝，洪一中與球迷們揮手致意。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹奪得勝利，為總教練洪一中迎來執教的千勝，洪一中與球迷們揮手致意。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹總教練洪一中（左）賽後向樂天桃猿球員握手致意。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹總教練洪一中（左）賽後向樂天桃猿球員握手致意。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹奪得勝利，為總教練洪一中迎來執教的千勝，洪一中與球迷們揮手致意。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹奪得勝利，為總教練洪一中迎來執教的千勝，洪一中與球迷們揮手致意。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹 洪一中

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