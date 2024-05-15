中職／悍將完封猛獅首登戰績第2 龍隊7局擺尾逆轉兄弟

富邦悍將隊今晚以3：0完封統一獅隊，本季第7次完封對手，加上味全龍隊以5：2擊敗中信兄弟隊，悍將與兄弟並列戰績第2，也是悍將上半季首次位居第2名。

先發洋投道鉑戈轉戰悍將的一軍首戰，繳出一場6局無失分的表現，被敲4支安打，另有5次三振，而7局開始「鐵牛棚」接力，王尉永、曾峻岳、富藍戈都投出三上三下，聯手完封對手。

這是悍將本季第7次完封，對中信兄弟、台鋼雄鷹各2場，味全、桃猿、統一各1場，完封對手次數是6隊最多。

悍將在6局上靠著王正棠的陽春砲，突破「勝投王」勝騎士封鎖，在他先發的7局中僅敲出2支安打，但得到寶貴分數，讓勝騎士中斷跨季12連勝；另外8局上范國宸適時安打進帳1分，9局上申皓瑋也轟出陽春砲。

中信兄弟雖然在前5局打完靠著王威晨、陳俊秀兩支關鍵安打，取得2：0領先，不過6局上拿莫．伊漾適時安打為龍隊破蛋，7局上更由張祐銘滿壘時選到保送擠回追平分，劉基鴻適時安打超前2分，拿莫．伊漾再敲出安打追加保險分。