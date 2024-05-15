中職／非人和派譜寫最悠久執教生涯 洪一中千勝跨向新境界

歷時23季一軍球季、率領3支球隊，洪一中的執教風格難以與「人和派」畫上連結，兩度在戰績不佳夾雜著將帥失和聲浪中交出兵符，數次休息室風暴燒上身，卻成中職史上執教最久、勝場最多的總教練，今天台鋼雄鷹以5：0擊敗樂天桃猿隊，第1000勝到手，將洪總的生涯成就推向新境界，短時間內無人可以企及。

2004年6月La New熊隊日籍總教練大田卓司請辭下台，洪一中接掌兵符，自此展開教頭人生，在這支球隊的執教篇章以2010年球季暫別一軍為斷點，他在2009年季後下台，球團公布人事異動為因戰績不佳請辭獲准，但球界也有傳言是因帶兵風格引起球員反彈、集體向上頭反應。

洪一中在二軍沉潛一年，就在2011年回歸一軍戰場，開啟猿隊強悍時期，接下來9年7度打進台灣大賽、6度稱霸，生涯共在猿隊（熊隊）累積7座總冠軍、884勝，無人能及。

隨著球隊在2020年易主樂天集團，洪一中拋下眷戀、離開老東家，與富邦悍將隊簽下3年合約，但僅帶兵兩季、累積107勝就黯然下台，擔任顧問一年後轉往新軍台鋼雄鷹隊，成為隊史首任總教練。

洪總去年率領雄鷹稱霸二軍，今年球隊升上一軍，他的生涯991勝重新啟動，年輕的雄鷹仍待戰力逐步到位，勝場一如預期龜速推進，本季陸續體驗過7連敗、6連敗的苦澀，終在上周末對味全龍隊取得2連勝後，洪總達到999勝聽牌大紀錄，今天在最熟悉的桃園球場、面對最熟悉的敵人猿隊，正式成為中職史上首位千勝教頭。

洪一中生涯千勝執教球隊

Lamigo桃猿（La New熊）884勝 富邦悍將 107勝 台鋼雄鷹 9勝

洪一中執教生涯紀念勝場足跡（日期、球場、對手）