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中職／非人和派譜寫最悠久執教生涯 洪一中千勝跨向新境界

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洪一中的教頭生涯在La New熊、Lamigo桃猿隊留下884勝、7冠。本報資料照片
洪一中的教頭生涯在La New熊、Lamigo桃猿隊留下884勝、7冠。本報資料照片

歷時23季一軍球季、率領3支球隊，洪一中的執教風格難以與「人和派」畫上連結，兩度在戰績不佳夾雜著將帥失和聲浪中交出兵符，數次休息室風暴燒上身，卻成中職史上執教最久、勝場最多的總教練，今天台鋼雄鷹以5：0擊敗樂天桃猿隊，第1000勝到手，將洪總的生涯成就推向新境界，短時間內無人可以企及。

2004年6月La New熊隊日籍總教練大田卓司請辭下台，洪一中接掌兵符，自此展開教頭人生，在這支球隊的執教篇章以2010年球季暫別一軍為斷點，他在2009年季後下台，球團公布人事異動為因戰績不佳請辭獲准，但球界也有傳言是因帶兵風格引起球員反彈、集體向上頭反應。

洪一中在二軍沉潛一年，就在2011年回歸一軍戰場，開啟猿隊強悍時期，接下來9年7度打進台灣大賽、6度稱霸，生涯共在猿隊（熊隊）累積7座總冠軍、884勝，無人能及。

隨著球隊在2020年易主樂天集團，洪一中拋下眷戀、離開老東家，與富邦悍將隊簽下3年合約，但僅帶兵兩季、累積107勝就黯然下台，擔任顧問一年後轉往新軍台鋼雄鷹隊，成為隊史首任總教練。

洪總去年率領雄鷹稱霸二軍，今年球隊升上一軍，他的生涯991勝重新啟動，年輕的雄鷹仍待戰力逐步到位，勝場一如預期龜速推進，本季陸續體驗過7連敗、6連敗的苦澀，終在上周末對味全龍隊取得2連勝後，洪總達到999勝聽牌大紀錄，今天在最熟悉的桃園球場、面對最熟悉的敵人猿隊，正式成為中職史上首位千勝教頭。

洪一中生涯千勝執教球隊

Lamigo桃猿（La New熊）884勝

富邦悍將 107勝

台鋼雄鷹 9勝

洪一中執教生涯紀念勝場足跡（日期、球場、對手）

第1勝：2004年6月19日，澄清湖棒球場，統一獅

第100勝：2006年7月12日，澄清湖棒球場，中信鯨

第200勝：2008年5月7日，澄清湖棒球場，興農牛

第300勝：2011年3月26日，桃園棒球場，兄弟象

第400勝：2012年8月4日，新莊棒球場，兄弟象

第500勝：2014年4月24日，桃園棒球場，統一獅

第600勝：2015年8月25日，台南棒球場，統一獅

第700勝：2017年5月21日，桃園棒球場，富邦悍將

第800勝：2018年8月16日，桃園棒球場，統一獅

第900勝：2020年6月14日，台南棒球場，統一獅

第1000勝：2024年5月15日，桃園棒球場，樂天桃猿

洪一中的教頭生涯從2004年La New熊隊展開，鮮明的帶隊風格，留下許多經典畫面。本報資料照片
洪一中的教頭生涯從2004年La New熊隊展開，鮮明的帶隊風格，留下許多經典畫面。本報資料照片
洪一中的教頭生涯在La New熊、Lamigo桃猿隊留下884勝、7冠，鮮明的帶隊風格，也留下許多經典畫面。本報資料照片
洪一中的教頭生涯在La New熊、Lamigo桃猿隊留下884勝、7冠，鮮明的帶隊風格，也留下許多經典畫面。本報資料照片
洪一中教頭生涯打下7座總冠軍，首冠為2006年率領La New熊隊拿下隊史首冠。本報資料照片
洪一中教頭生涯打下7座總冠軍，首冠為2006年率領La New熊隊拿下隊史首冠。本報資料照片
洪一中2020年轉戰富邦悍將隊，僅執教兩年下台一鞠躬。本報資料照片
洪一中2020年轉戰富邦悍將隊，僅執教兩年下台一鞠躬。本報資料照片

台鋼雄鷹 棒球 洪一中

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