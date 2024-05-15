中職／台灣史上第一人奪千勝 洪一中揭心法「只想著今天能不能贏」

生涯執教拿下1000場勝利，洪一中將自己的名字與「洪總」二字緊緊綁在一起，從職棒明星球員到中職教頭代表人物，洪一中寫下傳奇履歷，但對他來說里程碑不是重點，「我永遠看的是今天能不能贏球？」

洪一中從1990年加入兄弟象開始，成為球隊主力捕手，職棒生涯一打就是13個年頭，包含後來轉戰台灣大聯盟效力雷公隊，中間一度因「叛將條款」無法回歸中職，直到2004年才獲任La New熊隊投捕教練，並在同年因大田卓司離職接任總教練。

球員時期堅持絕不缺席的洪一中，熊隊執教生涯一路跨越到Lamigo桃猿隊時期，一路到2019年，中間僅在2010年曾短暫下二軍一年，15個球季累積1630場出賽、884勝、717敗、29和。

2020年轉戰富邦悍將隊，洪一中2年帶隊239場，107勝、127敗、5和，中間一度轉任顧問，到2023年才接掌新成立的台鋼雄鷹隊兵符，帶領年輕新兵向前衝，到今年升上一軍，重啟挑戰千勝之旅。

開季前洪總累積991勝，今年球季達陣不是問題，雖然開季戰績慘澹，但雄鷹仍在前28場比賽中取得8場勝利，讓洪總進入「聽牌」狀態，但他對於生涯幾勝的里程碑看得很淡定，「我沒有蒐集這些的習慣，重點不是千勝，是台鋼要贏。」

今晚雄鷹將士用命，在洪總熟悉的桃園球場幫助他取得生涯第1000勝，能夠取得千勝的職業運動教頭，洪總是台灣第一人，但對洪一中來說，就是走在路上比較容易被人認出來，「這是一項榮譽，但我不會特別去追求，我就是生涯比較久一點而已。」

洪總執教生涯千勝球場分布