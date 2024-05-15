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中職／完封桃猿送洪一中千勝！哈瑪星好投、曾子祐開轟都有奇妙緣份

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
台鋼雄鷹總教練洪一中。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹總教練洪一中。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊洋投哈瑪星以7局無失分的好投，幫助總教練洪一中達成生涯第1000勝，在桃園棒球場以5：0擊敗樂天桃猿隊，巧合的是，哈瑪星的命名原由正是來自洪總的出生地，而今天敲出首轟的曾子祐更是雄鷹隊史第1號球員。

左投Nick Margevicius今年來到台灣，雄鷹球團徵得選手同意下，將登錄中文命名為哈瑪星，這是總教練洪一中出生的地方，出生高雄的洪總繞了一圈也在今年重返家鄉執教。

洪總生涯執教起點在LaNew熊隊，生涯首勝也在2004年6月19日於澄清湖棒球場入袋，經歷7270個日子，在今天終於收下第1000勝，也是在熟悉的桃園球場，洪總在此拿下第332勝是最多，猿隊雖然輸球，球迷仍對這位前教頭大聲鼓掌致敬。

哈瑪星今晚在第1、第3局都投出三上三下，2局下、4局下都被敲出2支安打，但都能靠著K功化解危機，投完7局退場，雖被敲出生涯新高的7支安打，但也投出多達8次三振，沒有失分，奪得生涯首勝的同時，也幫助洪總締造里程碑，洪總給他一個大大擁抱。

雄鷹打線也逐步添加分數，2局上藍寅倫、王博玄兩支二壘安打先馳得點，3局上王柏融高飛犧牲打攻下1分，6局上林家鋐的生涯首安貢獻首打點，還加碼首盜；7局上則是曾子祐敲出生涯首轟，加上藍寅倫的安打，單局攻下2分。

曾子祐是2022年雄鷹隊第1指名的狀元選手，也是第一位完成簽約的球員，今年升上一軍扛起開路先鋒，加上今晚5打數3安打演出，打出3成53的打擊率。

台鋼雄鷹曾子祐敲出生涯首轟。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹曾子祐敲出生涯首轟。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹投手哈瑪星。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹投手哈瑪星。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹打者林家鋐擊出職棒生涯首安一壘安打。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹打者林家鋐擊出職棒生涯首安一壘安打。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹打者藍寅倫。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹打者藍寅倫。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹 哈瑪星 曾子祐 樂天桃猿 洪一中

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