聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／完封桃猿送洪一中千勝！哈瑪星好投、曾子祐開轟都有奇妙緣份
台鋼雄鷹隊洋投哈瑪星以7局無失分的好投，幫助總教練洪一中達成生涯第1000勝，在桃園棒球場以5：0擊敗樂天桃猿隊，巧合的是，哈瑪星的命名原由正是來自洪總的出生地，而今天敲出首轟的曾子祐更是雄鷹隊史第1號球員。
左投Nick Margevicius今年來到台灣，雄鷹球團徵得選手同意下，將登錄中文命名為哈瑪星，這是總教練洪一中出生的地方，出生高雄的洪總繞了一圈也在今年重返家鄉執教。
洪總生涯執教起點在LaNew熊隊，生涯首勝也在2004年6月19日於澄清湖棒球場入袋，經歷7270個日子，在今天終於收下第1000勝，也是在熟悉的桃園球場，洪總在此拿下第332勝是最多，猿隊雖然輸球，球迷仍對這位前教頭大聲鼓掌致敬。
哈瑪星今晚在第1、第3局都投出三上三下，2局下、4局下都被敲出2支安打，但都能靠著K功化解危機，投完7局退場，雖被敲出生涯新高的7支安打，但也投出多達8次三振，沒有失分，奪得生涯首勝的同時，也幫助洪總締造里程碑，洪總給他一個大大擁抱。
雄鷹打線也逐步添加分數，2局上藍寅倫、王博玄兩支二壘安打先馳得點，3局上王柏融高飛犧牲打攻下1分，6局上林家鋐的生涯首安貢獻首打點，還加碼首盜；7局上則是曾子祐敲出生涯首轟，加上藍寅倫的安打，單局攻下2分。
曾子祐是2022年雄鷹隊第1指名的狀元選手，也是第一位完成簽約的球員，今年升上一軍扛起開路先鋒，加上今晚5打數3安打演出，打出3成53的打擊率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言