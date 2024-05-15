中職／張肇元慰問馬傑森 洪總談失誤後的一抹微笑

台鋼雄鷹隊捕手張肇元昨天與樂天桃猿隊馬傑森在本壘發生衝撞，張肇元當下忘記致意，今天賽前趕緊慰問馬傑森，雄鷹總教練洪一中認為判決沒有問題，因傳球關係必須要在那個位置接球。

馬傑森昨天趁隊友安打從二壘直奔本壘，卻在本壘前撞上張肇元當場倒地，張肇元透露，自己當下是在看回傳球的位置，剛好傳球路徑有有點偏，所以才在那個位置接球。

猿隊當下認為張肇元違規阻擋，提出挑戰判決但維持原判，猿隊總教練古久保健二有疑惑，聯盟今以「無法避免的碰撞之認定」重申判決的認定。

洪總認為，本壘攻防的狀況很正常，因為球丟到那個位置，必須要在那邊接球，「裁判這樣判決也很正常，不可能不接讓球漏過去，一開始的站位也沒有擋到。」

樂天桃猿隊三壘跑者馬傑森（右）與台鋼雄鷹隊捕手張肇元（左）昨天本壘衝撞事件，今日賽前相互慰問。記者陳正興／攝影

雄鷹昨天發生3次失誤，其中2局下張肇元傳球砸地、投手和一壘手撞在一起，都令總教練洪一中忍不住在場邊露出微笑，洪總說：「動作有點無厘頭啦，年輕人就是這樣。」

張肇元則表示，自己當下要傳往一壘，但見一壘手沒進去，只能往地下砸，「當下不太敢看洪總的表情。」

洪總表示，球隊年輕球員多，在比賽中身體沒辦法放鬆，這需要經驗，「選手都知道守備很重要，也練得很勤，但一緊張都會有不必要失誤，要靠比賽累積經驗。」