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中職／林立腦震盪好轉已到嘉義訓練 還沒開始打擊練習

中央社／ 桃園15日電
樂天桃猿隊林立。本報資料照片
樂天桃猿隊林立。本報資料照片

中職樂天桃猿主力林立日前因腦震盪症狀一度無法練球，不過目前有新進展，教頭古久保健二今天透露，林立已經到二軍訓練，雖然還沒開始打擊練習，不過順利的話離歸隊不遠了。

樂天桃猿隊在4月9日作客澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊的比賽，9局下雄鷹隊的王柏融擊出二壘方向強勁球，形成不規則彈跳打到二壘手林立的頭，之後出現頭暈症狀，日常生活也受到影響，如果走路重心偏一邊就會感覺到頭暈，球隊為了保險起見一度對他下了「禁練令」，只能隨隊一軍。

林立之前只能緩慢增加練球進度，不過桃猿教頭古久保健二今天表示，林立現在已經到二軍嘉義做訓練，主要是守備練習，打擊練習尚未開始進行，「如果在擊球時沒有不適反應的話，應該就離回來不遠了，為了接下來的比賽，現在這個階段先在嘉義慢慢把強度拉上來。」

桃猿副領隊沈鈺傑今天則表示，林立現在只差打擊練習跟實戰練習，「腦震盪這種東西真的不能開玩笑，因為棒球是很瞬間的運動，不過到二軍練習代表已經準備到一個階段了，復健做完防護員判斷ok就可以慢慢出賽，如果可以在二軍出賽之後，離歸隊應該不會太久。」

古久保健二 林立 樂天桃猿

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