中職／獅隊二壘手有「7年詛咒」？因場外事務離隊已有3例

統一獅隊2022年首輪選進的潛力內野手黃勇傳今天驚傳遭開除，原因是場外的財務問題，加上游擊手「村長」林靖凱同日因十字韌帶手術報銷，球隊內野戰力痛失2員戰將，獅隊近年來強打輩出，唯獨二壘這個位置始終無法安定下來，近年來已有多位二壘手接連因「場外事務」淡出球壇。

早在2010年，當時獅隊的明星二壘手陽森就被統一球團依借貸關係複雜為由開除，並拒絕支付剩餘複數年合約的薪水，雖然陽森並無參與打假球，但他與組頭的借貸關係在獅隊眼中已損害球隊名譽、影響公司形象，因此決定將他釋出。

前一次因場外風波而遭開除的獅隊二壘手為林志祥，他正巧就是獅隊寄予厚望的「陽森接班人」，身為球隊看板球星之一的他，拿過3屆金手套、1次最佳十人，不只成績優秀，外型亮眼的他場外人氣也相當高，2012年至2017年都入選明星賽是最好證明，但他於2017年爆發桃色醜聞，後續遭無限期停賽停薪懲處，最終季末自請離隊。

黃勇傳曾被期待能長期駐守統一獅二壘管區。中央社

現年僅20歲的黃勇傳在選秀時被獅隊期待能接班「十年二壘」位置，讓林靖凱能無痛轉戰游擊，但如今也因為嚴重債務問題遭到開除，獅隊領隊蘇泰安表示，黃勇傳欠下的債務並非賭債，而是財務周轉出現問題，加上多次通知報到仍逾假未歸，只能祭出內部規章予以開除。

無獨有偶，上述這3人被開除的時間都正好相隔7年，還都同屬左打二壘手，也讓球迷直呼太巧合，「7年大限」、「二壘風水不好」、「八字不夠重扛不起這位置」、「以後選二壘手之前要先身家調查。」