中職／成晉動刀報銷說抱歉 沈鈺傑：想保守治療沒辦法

樂天桃猿隊外野手成晉昨天進行左膝十字韌帶復健手術，本季報銷，總教頭古久保健二坦言對球隊戰力當然有影響，副領隊沈鈺傑指出，復健需要6個月，「他也跟球隊說很抱歉。」

成晉去年全勤出賽120場，打出2成90打擊率、127支安打、40分打點、得62分的生涯年成績，不過今年在自辦熱身賽傷到膝蓋，二軍例行賽雖出賽6場，不過最後一次出賽已是4月12日。

沈鈺傑說明詳細狀況，成晉是在熱身賽跑壘時受傷，一開始希望採用保守治療，才安排他在二軍出賽，但最後一場比賽到5局時膝蓋無力，後續檢查確認十字韌帶斷裂，因此決定動刀。

成晉若復健一切順利，也需要6個月的時間才能開始更高強度訓練，代表本季報銷，沈鈺傑透露，本人相當沮喪，「畢竟去年全勤，本來想尋求與傷共存的方法，但沒有辦法，他也跟球隊說抱歉，我跟他說把復健做好，明年重新開始。」

繼林立腦震盪離開一軍名單後，去年主力外野手成晉也宣告無法出賽，古久保健二表示，這對球隊戰力當然會有影響，「春訓希望大家都健康，但現階段出現一些突然受傷，但還是一樣，以現有的球員去利用。」