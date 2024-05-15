中職／黃勇傳嚴重違紀遭開除 獅隊澄清非賭債仍給離隊同意書
統一獅隊內野手黃勇傳今天遭到開除，原因是處理個人財務問題，導致逾假未歸，違反球隊內部規章，獅隊領隊蘇泰安澄清並無外傳賭債問題，但也為球員個人行為感到惋惜。
獅隊今天宣布開除黃勇傳的新聞稿中，說明黃勇傳從去年底開始有財務困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，而到今年5月3日黃勇傳因處理財務借貸請假，球隊同意請假至11日，然而12、13日集合時都未報到，球隊下最後通牒，14日依舊未報到，因嚴重違反內部紀律，遭到開除。
黃勇傳財務發生什麼難題？蘇泰安受訪時指出，並非外傳的賭債問題，而是個人財務週轉上，球隊也多次與經紀公司一同協助處理財務問題，但因多次通知仍逾假未歸，只能開除。
由於黃勇傳是單純債務問題，獅隊也給予離隊同意書，代表其他球隊若有意願可以接觸，而聯盟秘書長楊清瓏表示，目前已收到球團回報，是否會有其他處置則轉由賽務部處理。
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