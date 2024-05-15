中職／黃勇傳債務問題遭開除 經紀公司：尊重球團

統一獅隊今天宣布開除內野手黃勇傳，所屬經紀公司躍樂運動行銷也發表聲明指出，黃勇傳因個人債務處理不當，影響球隊訓練，尊重球團解約的決議，也會協助黃勇傳協助處理財務問題，希望事情盡快落幕。

躍樂運動行銷聲明如下：

本公司旗下選手黃勇傳，因個人債務處理不當，躍樂運動行銷股份有限公司（以下簡稱我司）從去年起得知黃勇傳有財務狀況，竭力協助勇傳處理債務問題，並與統一7-11獅球團協力關心與提醒他財務的規劃與安排，遺憾未能如預期解決其個人財務問題，近期更因個人因素，影響球隊比賽出席以及訓練狀況，最終統一7-11獅球團提出正式解約的決議，我司尊重球團的決議。

在此，我司向所屬球團、熱愛中華職棒的球迷及球界各方人士表達歉意，佔用各位時間與社會資源。後續，我司仍盡義務協助黃勇傳選手溝通協調個人財務狀況，望能儘速落幕。感謝各界關心！