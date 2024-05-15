中職／獅隊噩耗！林靖凱膝蓋韌帶撕裂 休10個月本季報銷

統一獅隊先發游擊手林靖凱5月8日滑壘時，蹬到壘包左腿受傷，近日診斷為左膝前十字韌帶撕裂，需要開刀治療預計休養10個月，代表本季提前報銷，獅隊內野戰力拉警報。

上周三統一獅隊於台中洲際棒球場對戰中信兄弟，5局上林靖凱擊出中外野安打衝往二壘時，因滑壘不慎衝力過大，撞擊壘包後受傷退場。

由於傷勢檢測需等待膝蓋消腫，近日獅隊安排至醫院詳細診斷，林靖凱確認左膝前十字韌帶撕裂，需要進行開刀治療，預計下周二進行手術，術後將開始進休養及復健，預計10個月才能重返球場。

獅隊另外表示，除了林靖凱外，上週六許哲晏因觸身球退場，目前進行初步治療後，已無大礙已可投入賽事進行。

而獅隊今日稍早也宣告黃勇傳遭到開除，黃勇傳原為一軍主力二壘手，獅隊一口氣少了兩名內野大將，目前戰績雖然仍是上半季第一，但封王之路變得難以預測。