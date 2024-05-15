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中職／財務有問題又缺席練球！ 獅隊宣告開除黃勇傳

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今天宣布開除黃勇傳。 聯合報系資料照
統一獅隊今天宣布開除黃勇傳。 聯合報系資料照

統一獅隊今天宣布開除黃勇傳，原因是違反球隊規章，新聞稿中點出黃勇傳有財務管理問題，且逾假未歸，多日缺席練球，決定開除。

統一獅隊新聞稿如下：

球員黃勇傳，去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，在此之後球隊與其經紀公司躍樂運動經紀公司也一直提醒與關心黃勇傳，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。

然而今年5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，這期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒他須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在5月13日下達最後通牒，若未於5月14日球隊練習日報到，就會依公司內部管理規章予以開除。

至昨日5月14日球隊練球日，黃勇傳依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

統一獅

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