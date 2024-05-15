中職／聯盟解釋本壘攻防 古久保疑惑跟蔣少宏案例差在哪？
台鋼雄鷹與樂天桃猿隊14日之戰發生本壘攻防爭議，中華職棒聯盟今天解釋是「無法避免的碰撞」，猿隊總教練古久保健二無法認同，直言：「跟之前陳晨威與蔣少宏的碰撞有什麼差別？」
昨天6局下猿隊梁家榮敲出安打後，在二壘上的馬傑森直闖本壘，但在壘包前撞到雄鷹捕手張肇元，倒在地上，也被判出局，猿隊認為張肇元違規阻擋，但提出挑戰後仍維持原判。
古久保健二今天賽前指出，以昨天的案例來說，捕手是有辦法避免衝撞，「正常來說，往前面站一點也可以接到，但捕手左腳在進壘路徑上，身體沒動用手去接，與其說不自然，不如說正常不會發生。」
聯盟在解釋本壘攻防的「波西條款」時指出，其中有「無法避免的碰撞之認定」，若依裁判員之判斷，捕手合法企圖處理傳球，不得不擋住跑壘員之跑壘路徑 ，而導致無可避免之碰撞時，則不視為違反本項規則。
不過，猿隊在4月20日與味全龍隊之戰，陳晨威衝本壘時也撞上相同站位的捕手蔣少宏，當時判蔣少宏妨礙跑壘得分，古久保表示：「這兩個案例有什麼差別？」
聯盟預計5月20日召開總教練會議，屆時也會討論本壘攻防議題，古久保指出，想要探討是為了當初什麼目的去制定這個規則，「應該是要減少衝撞，避免球員受傷的情況發生。」
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