中職／原想與傷勢共處 成晉膝蓋動刀整季報銷心情沮喪
中職樂天桃猿隊外野手成晉因為動了左膝韌帶手術，確定整季報銷，桃猿副領隊沈鈺傑表示，本來成晉想要用與傷共處的模式治療，但精密檢查後發現韌帶斷裂，因此感到非常沮喪。
去年球季全勤出賽的成晉，今年因為膝傷趕不上開季，桃猿球團今天表示，成晉因為在昨天動了左膝前十字韌帶重建手術，確定整季報銷。成晉去年在一軍出賽120場，438打數敲出127安打，打擊率2成90。
桃猿副領隊沈鈺傑今天受訪時表示，成晉是在今年熱身賽時跑壘受傷的，由於那時候還沒有做精密檢查，「他覺得還可以撐，就先保守治療看看，在二軍打了2、3場之後發現不太行，有時候膝蓋會沒力量，等檢查結果出來才知道（韌帶）斷掉了。」
沈鈺傑指出，目前預估復健就要6個月，順利的話之後再做更高強度訓練，因此成晉確定今年無法出賽，要拚明年春訓順利開始。談到成晉的心情，沈鈺傑坦言，「一開始他一直在尋求機會跟傷共處，是真的滿沮喪的，他也知道球隊在等他，但也是沒辦法，遇到了就明年重新開始。」
對於本季成晉確定無法回歸，總教練古久保健二坦言，成晉缺陣當然對戰力會有影響，「春訓時當然是預計每個人都是健康的來開季，但有一些突然的受傷狀況，原本要在一軍的成員不在，只能以現有的球員去努力。」
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