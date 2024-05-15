中職／鷹猿本壘攻防判決聯盟點出但書 20日開會再討論

台鋼雄鷹與樂天桃猿隊14日之戰發生本壘攻防爭議，中華職棒聯盟今天解釋「波西條款」中有但書，昨天是「無法避免的碰撞之認定」，秘書長楊清瓏也表示，20日總教練會議會再參考各隊的意見。

昨天6局下猿隊梁家榮敲出安打後，在二壘上的馬傑森直闖本壘，但在壘包前撞到雄鷹捕手張肇元，倒在地上，也被判出局，儘管猿隊認為張肇元違規阻擋，但提出挑戰後仍維持原判。

猿隊總教練古久保健二期待聯盟在隔天給予解釋，中職也在今天發表聲明，楊清瓏表示，2021年總教練會議就已經針對本壘攻防進行討論與修正，大家都認為應該回到波西條款最重要的精神，那就是保護捕手避免「惡意」的衝撞。

楊清瓏進一步解釋，「因此，當時就拍板所謂的在正常本壘攻防情況下，守備員未持球就必須讓出路線給跑壘員；守備員有持球，所有的tag行為都合法，且跑壘員惡意行為也有罰則。」

不過總教練會議最後有一項但書，「無法避免的碰撞之認定」，也就是棒球規則6.01（i）(2)：若依裁判員之判斷，捕手合法企圖處理傳球（例如，為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳，或因應由投手或趨前的內野手之傳球等。）不得不擋住跑壘員之跑壘路徑 ，而導致無可避免之碰撞時，則不視為違反本項規則。

因此，楊清瓏指出，所謂「無法避免的碰撞之認定」是由現場裁判員與技術委員依照現場發生的情況做認定，昨（14）日的判決也是如此。

楊清瓏表示，這幾年施行下來，確實在本壘攻防的衝撞情況有明顯減少，也符合當初設置的立意，就是保護球員、減少受傷的可能性。