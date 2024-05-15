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中職／鷹吞敗 洪總生日沒等到千勝
台鋼雄鷹總教練洪一中於昨領軍作客樂天桃猿主場，在63歲生日這天挑戰執教生涯1000勝，然而桃猿先發投手曾仁和主投7局僅失1分，加上陳晨威在4局下半擊出兩分砲，最終桃猿以5：1勝出，讓洪一中執教勝場數停留在999場。
洪一中昨回到最熟悉也是執教生涯拿下過最多勝場的桃園球場，向執教1000勝發起挑戰，正好也是他63歲生日，不僅台鋼球團賽前為他慶生，昔日桃猿子弟兵林泓育、黃子鵬、嚴宏鈞也送上蛋糕為他慶生，讓他一度紅了眼框，「真的有刺激到內心深處的點，很驚喜、感動。」
台鋼雖昨在二局上靠兩支安打以及朱育賢的接球失誤先馳得點，不過樂天桃猿打線接下來發動反撲，先是在第三局連續擊出3支安打逆轉戰局，第四局再由陳晨威擊出兩分砲擴大差距取得4：1領先。
反觀台鋼未能把握六局上無人出局攻佔二、三壘的機會，葉保弟、黃劼希接連遭到曾仁和三振，錯過得分佳績，接下來幾局打線也遭封鎖，反觀桃猿在8局下再下1分，最終樂天桃猿在曾仁和主投個人本季最長的7局，僅失1分並送出7次三振好投下，以5：1擊敗台鋼，讓洪一中的執教勝場數停滯，兩隊今天繼續在桃園交手。
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