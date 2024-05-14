快訊

台海當面共軍今晚再度大舉出海活動 15架次逾越中線及其延伸線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／中信兄弟打線重創王維中 德保拉奪本季首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中信兄弟投手德保拉。中信兄弟提供
中信兄弟投手德保拉。中信兄弟提供

中華職棒今天兩地開打，其中在台中洲際棒球場舉行的中信兄弟與味全龍之戰，味全相隔半個月再度先發的投手王維中卻遭遇中信打線痛擊，主投5局失分6分都是自責分，最終中信兄弟也以9：2擊敗味全，終止2連敗。

前一次先發已經是4月28日的王維中，日前下放二軍進行調整後本周重回輪值，不過今天出戰中信兄弟先發上陣在一局下半就遭遇嚴苛挑戰，面對中信兄弟前4棒打者被擊出3支安打，首局就失掉2分。

三局下半中信兄弟攻勢再起，曾頌恩安打上壘後，陳俊秀擊出左外野兩分砲，也是個人本季第3轟，且緊接著登場的許基宏、詹子賢、王晨威又連續三棒擊出安打，為中信兄弟單局灌進4分，取得6：0大幅領先。

儘管味全在四局上半靠著4支安打從德保拉手中拿下2分，但接下來中信派出李振昌、呂彥青、陳琥、廖乙忠聯手封鎖味全打線，加上中信兄弟打線在第7、8局再灌進3分，最終就以9：2擊敗味全。

中信兄弟先發投手德保拉今天主投5局失掉2分、送出7次奪三振，在4連敗後總算拿下本季首勝，至於曾頌恩則是有單場4打數4安打、2打點的好表現，味全先發投手王維中主投5局被擊出9支安打，其中包括陳俊秀的兩分砲，失掉6分都是自責分，本季戰績0勝2敗。

中信兄弟 王維中

延伸閱讀

中職／生涯5支再見安都是全壘打 陳俊秀締造鬼神紀錄

中職／再見秀！陳俊秀11局再見轟 兄弟連兩天靠他贏球下班

中職／王維中要突破「5.2局障礙」透露本季心態有改變

中職／王維中下二軍重整體能 徐若熙續留輪值下次再換他

相關新聞

中職／桃猿曾仁和先發7局僅失1分 擋下洪一中千勝紀錄

中華職棒台鋼雄鷹總教練洪一中今天領軍作客老東家樂天桃猿主場，並於63歲生日這天挑戰執教生涯第1000勝，不過桃猿先發投手...

中職／生日挑戰執教千勝 洪一中獲兩隊送蛋糕直呼感動

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天作客老東家樂天桃猿隊主場的賽事迎接63歲生日，並將挑戰中職史上首位千勝教頭，今天賽前台鋼球團與...

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神「最強外掛」安芝儇在個人社群宣布，自己已搬到高雄，盼未來能更深度體驗台灣，不少球迷表示歡迎，高雄市長陳其邁也現身留言區。 安芝儇指出，去年11月開始一直來回台灣和韓國，身體

中職／蔡其昌開支票 葉保弟入選明星賽就找一粒一起跳應援舞

台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒因葉保弟魔性應援舞爆紅，葉保弟成績也備受許多球迷關注。昨天中職舉辦明星賽宣告記者會，葉保弟和會長蔡其昌相見歡，並相約如果入選明星賽，就要一起跳舞。 中職官方社群帳號分享一段

中職／3天內第2起暴力事件 桃園球場球迷攻擊員工被警方帶走

樂天桃猿、統一獅隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，內野區出現暴力事件，有球迷攻擊聯盟工作人員，猿隊立即連絡警方，這名惹...

中職／中信兄弟打線重創王維中 德保拉奪本季首勝

中華職棒今天兩地開打，其中在台中洲際棒球場舉行的中信兄弟與味全龍之戰，味全相隔半個月再度先發的投手王維中卻遭遇中信打線痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。