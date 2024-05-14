中職／中信兄弟打線重創王維中 德保拉奪本季首勝

中華職棒今天兩地開打，其中在台中洲際棒球場舉行的中信兄弟與味全龍之戰，味全相隔半個月再度先發的投手王維中卻遭遇中信打線痛擊，主投5局失分6分都是自責分，最終中信兄弟也以9：2擊敗味全，終止2連敗。

前一次先發已經是4月28日的王維中，日前下放二軍進行調整後本周重回輪值，不過今天出戰中信兄弟先發上陣在一局下半就遭遇嚴苛挑戰，面對中信兄弟前4棒打者被擊出3支安打，首局就失掉2分。

三局下半中信兄弟攻勢再起，曾頌恩安打上壘後，陳俊秀擊出左外野兩分砲，也是個人本季第3轟，且緊接著登場的許基宏、詹子賢、王晨威又連續三棒擊出安打，為中信兄弟單局灌進4分，取得6：0大幅領先。

儘管味全在四局上半靠著4支安打從德保拉手中拿下2分，但接下來中信派出李振昌、呂彥青、陳琥、廖乙忠聯手封鎖味全打線，加上中信兄弟打線在第7、8局再灌進3分，最終就以9：2擊敗味全。

中信兄弟先發投手德保拉今天主投5局失掉2分、送出7次奪三振，在4連敗後總算拿下本季首勝，至於曾頌恩則是有單場4打數4安打、2打點的好表現，味全先發投手王維中主投5局被擊出9支安打，其中包括陳俊秀的兩分砲，失掉6分都是自責分，本季戰績0勝2敗。