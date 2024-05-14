中職／本壘攻防戰引爭議 馬傑森盼球迷別噓張肇元

樂天桃猿今天在主場迎戰台鋼雄鷹，兩隊在進行到6局下半時，馬傑森在梁家榮擊出安打後與台鋼捕手張肇元上演本壘攻防戰，並在本壘前撞上張肇元遭判出局，儘管樂天桃猿行使挑戰但依舊未能改判，也導致張肇元在後續比賽登場時遭到球迷噓聲，這也讓「苦主」馬傑森賽後直言這是無法避免的狀況，希望球迷不要這樣對待張肇元。

今天比賽進行到6局下半，馬傑森在擊出二壘安打上壘後，樂天桃猿第二棒的梁家榮再擊出右外野滾地安打，馬傑森也起腳狂奔，不過台鋼右外野手葉保弟接球後直接傳向本壘，張肇元也在本壘的攻防戰中將馬傑森擋下並觸殺出局。

儘管樂天桃猿教練團認為張肇元有妨礙跑壘的疑慮提出挑戰，但最終裁判經即時重播輔助判決後並未改判，也讓樂天桃猿主場噓聲四起，甚至後續張肇元上場時還遭到滿場球迷飽以噓聲。

賽後在談到這次判決挑戰時，樂天桃猿總教練古久保健二表示，他可以理解張肇元可能為了接球跑到進壘位置，不過他卻是在進壘位置等球而不是因為傳球偏差而移動到那個位置，在規則上也應該避免這樣的衝撞發生，裁判也表明賽後將會討論，期待他們明天的回覆。