圖輯／中職曾仁和7局好投助樂天勝台鋼 洪總執教千勝再等等

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的台鋼雄鷹隊，樂天桃猿派出曾仁和先發對上台鋼雄鷹隊的陳柏清，今天是台鋼雄鷹總教練洪一中的生日，目前執教生涯累積勝場數來到999場，今天將挑戰第1000勝。

樂天桃猿隊先發投手曾仁和主投7局失1分非自責分奪下本季首勝，並獲選單場MVP，台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清主投6局失4分（2分自責分）吞敗。

2局上台鋼雄鷹隊率先得到一分，曾子祐擊出左外野高飛球，外野手接球失誤，讓三壘跑者葉保弟回本壘得分。