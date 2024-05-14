圖輯／中職曾仁和7局好投助樂天勝台鋼 洪總執教千勝再等等
樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的台鋼雄鷹隊，樂天桃猿派出曾仁和先發對上台鋼雄鷹隊的陳柏清，今天是台鋼雄鷹總教練洪一中的生日，目前執教生涯累積勝場數來到999場，今天將挑戰第1000勝。
樂天桃猿隊先發投手曾仁和主投7局失1分非自責分奪下本季首勝，並獲選單場MVP，台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清主投6局失4分（2分自責分）吞敗。
2局上台鋼雄鷹隊率先得到一分，曾子祐擊出左外野高飛球，外野手接球失誤，讓三壘跑者葉保弟回本壘得分。
3局下樂天桃猿隊開始反攻，林泓育擊出三壘方向滾地球，三壘手失誤讓三壘跑者回本壘得分，林承飛擊出內野雙殺打，三壘跑者回本壘得分；4局下樂天桃猿隊陳晨威擊出2分打點全壘打；8局下樂天桃猿隊馬傑森擊出高飛犧牲打送回三壘跑者林承飛。終場樂天桃猿隊以5：1擊敗台鋼雄鷹隊，台鋼雄鷹總教練洪一中生涯執教千勝最快要等明天。
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