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圖輯／中職曾仁和7局好投助樂天勝台鋼 洪總執教千勝再等等

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園即時報導
6局下樂天桃猿隊三壘跑者馬傑森（右）衝回本壘和台鋼雄鷹隊捕手張肇元（左）相撞。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊三壘跑者馬傑森（右）衝回本壘和台鋼雄鷹隊捕手張肇元（左）相撞。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的台鋼雄鷹隊，樂天桃猿派出曾仁和先發對上台鋼雄鷹隊的陳柏清，今天是台鋼雄鷹總教練洪一中的生日，目前執教生涯累積勝場數來到999場，今天將挑戰第1000勝。

樂天桃猿隊先發投手曾仁和主投7局失1分非自責分奪下本季首勝，並獲選單場MVP，台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清主投6局失4分（2分自責分）吞敗。

2局上台鋼雄鷹隊率先得到一分，曾子祐擊出左外野高飛球，外野手接球失誤，讓三壘跑者葉保弟回本壘得分。

3局下樂天桃猿隊開始反攻，林泓育擊出三壘方向滾地球，三壘手失誤讓三壘跑者回本壘得分，林承飛擊出內野雙殺打，三壘跑者回本壘得分；4局下樂天桃猿隊陳晨威擊出2分打點全壘打；8局下樂天桃猿隊馬傑森擊出高飛犧牲打送回三壘跑者林承飛。終場樂天桃猿隊以5：1擊敗台鋼雄鷹隊，台鋼雄鷹總教練洪一中生涯執教千勝最快要等明天。

台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清主投6局失4分（2分自責分）吞敗。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清主投6局失4分（2分自責分）吞敗。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊三壘跑者馬傑森（後）衝回本壘和台鋼雄鷹隊捕手張肇元（中）相撞出局倒地不起。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊三壘跑者馬傑森（後）衝回本壘和台鋼雄鷹隊捕手張肇元（中）相撞出局倒地不起。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手曾仁和主投7局失1分非自責分奪下本季首勝，並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手曾仁和主投7局失1分非自責分奪下本季首勝，並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
中職會長蔡其昌（左）為台鋼雄鷹總教練洪一中（右）慶生。記者季相儒／攝影
中職會長蔡其昌（左）為台鋼雄鷹總教練洪一中（右）慶生。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿隊以5：1擊敗台鋼雄鷹隊，台鋼雄鷹總教練洪一中（中）生涯執教千勝最快要等明天。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿隊以5：1擊敗台鋼雄鷹隊，台鋼雄鷹總教練洪一中（中）生涯執教千勝最快要等明天。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹 曾仁和 樂天桃猿

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