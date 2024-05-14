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中職／擋下洪一中執教千勝 曾仁和：決勝球有丟出來

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
曾仁和7局好投拿下本季首勝，也擋下洪一中的執教第1000勝。記者季相儒／攝影
曾仁和7局好投拿下本季首勝，也擋下洪一中的執教第1000勝。記者季相儒／攝影

樂天桃猿今天在主場迎戰台鋼雄鷹，面對台鋼總教練洪一中將挑戰執教生涯第1000勝里程碑，樂天桃猿先發投手曾仁和也投出本季代表作，先發7局送出7次三振僅失掉1分，不僅擋下洪一中創造紀錄，也拿下個人本季首勝，賽後他也點出關鍵在於決勝球有丟出來。

本季前5次出賽吞下2敗1中繼成功的曾仁和，在今天與台鋼之戰投出本季代表作，主投7局雖被擊出8支安打，但送出7次三振，尤其是在第五、六局被台鋼攻佔得點圈後，都靠著關鍵三振化解危機，最終也幫助樂天桃猿以5：1取勝，收下個人本季首勝。

賽後樂天桃猿總教練古久保健二也誇讚曾仁和的狀況不錯，尤其在開賽後第一顆球就進入狀況，而曾仁和也指出，過去10天自己不斷調整心態，今天除了自己兩好球搶很快、決勝球有丟出來外，教練的信任以及守備帶來的幫助也相當大。

談到成功擋下台鋼總教練洪一中的執教第1000勝，曾仁和表示，賽前在跟隊友聊天時就談到洪一中的千勝紀錄，並誓言要全力阻斷，不能輕易被達成。

台鋼雄鷹 曾仁和 樂天桃猿

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