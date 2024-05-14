中職／桃猿曾仁和先發7局僅失1分 擋下洪一中千勝紀錄

中華職棒台鋼雄鷹總教練洪一中今天領軍作客老東家樂天桃猿主場，並於63歲生日這天挑戰執教生涯第1000勝，不過桃猿先發投手曾仁和今天先發7局僅失1分並送出7次三振，加上陳晨威在第4局擊出兩分砲，最終桃猿就以5：1取勝，也將洪一中的執教勝場數停留在999場。

洪一中在2004年首度執掌La New熊兵符，並在該年6月19日於澄清湖球場奪下生涯執教首勝，歷經了La New熊、桃猿與富邦悍將17年執教生涯，洪一中執教生涯累積勝場數也來到991場，包括執教800勝、900勝都是台灣職棒的第1人。

在本季接掌台鋼兵符後，洪一中在周日率領台鋼擊敗味全後已累積拿下999勝，並在今天回到最熟悉也是執教生涯拿下過最多勝場的桃園樂天球場挑戰千勝紀錄，讓他在賽前直呼是個「緣分」，過去他曾在桃園球場曾拿下過執教第300、500、700與800勝。

在今天賽前台鋼球團與昔日桃猿子弟兵林泓育、黃子鵬、嚴宏鈞也帶著蛋糕為洪一中慶祝63歲生日，不過比賽開打後雙方仍是各為其主、全力拚勝，一局上半台鋼雖然靠著陳文杰、王柏融安打站上一、三壘，但曾仁和連續送出三振化解失分危機。

二局上半台鋼再度展開攻勢在王博玄、葉保弟接連擊出安打後，儘管紀慶然的觸擊失敗導致王博玄被封殺在三壘，但曾子祐的左外野高飛球造成朱育賢接球失誤，台鋼先馳得點取得1：0領先。

三局下半桃猿在無人出局的情況下連續擊出3支安打攻佔滿壘，加上台鋼三壘手紀慶然接球失誤，桃猿扳平戰局且維持滿壘無人出局，隨後林承飛雖然擊出雙殺打，但桃猿再跑回一分逆轉，取得2：1領先。

四局下半樂天攻勢再起，嚴宏鈞安打上壘後，陳晨威擊出右外野方向兩分砲，也是個人本季第2轟，一口氣將領先差距擴大到3分，前五局打完樂天也以4：1領先台鋼。