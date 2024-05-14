圖輯／中職洪總生日挑戰執教千勝 5局台鋼4：1暫時落後樂天

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的台鋼雄鷹隊，樂天桃猿派出曾仁和先發對上台鋼雄鷹隊的陳柏清，今天是台鋼雄鷹總教練洪一中的生日，目前執教生涯累積勝場數來到999場，今天將挑戰第1000勝。

樂天桃猿隊先發投手曾仁和目前投完5局失1分非自責分，台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清目前投完5局失4分（2分自責分）。2局上台鋼雄鷹隊曾子祐擊出左外野高飛球，外野手接球失誤，讓三壘跑者葉保弟回本壘得分；3局下樂天桃猿隊林泓育擊出三壘方向滾地球，三壘手失誤讓三壘跑者回本壘得分，林承飛擊出內野雙殺打，三壘跑者回本壘得分；4局下樂天桃猿隊陳晨威擊出2分打點全壘打。5局結束樂天桃猿隊暫時以4：1領先台鋼雄鷹隊。 賽前台鋼雄鷹隊總教練洪一中（右）與捕手陳致嘉（左）一同穿上球團安排的白色練習衣同日慶生。記者季相儒／攝影 4局下樂天桃猿隊陳晨威擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影 賽前樂天桃猿隊的林泓育（左二）拿蛋糕幫台鋼雄鷹隊總教練洪一中（左一）慶生。記者季相儒／攝影 樂天桃猿隊先發投手曾仁和。記者季相儒／攝影 台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清。記者季相儒／攝影