中職／王溢正二軍實戰狀況不理想 放慢進度下半季再歸隊
中職台鋼雄鷹隊投手王溢正7日二軍首場出賽但狀況不理想，投手教練蕭任汶表示，王溢正恢復的沒這麼好，先放慢進度，現階段也給年輕球員磨練，保守估計可能下半季再歸隊。
雄鷹隊投手王溢正先前因為手肘、肩膀先後有不舒服狀況，在一、二軍都沒有出賽紀錄，直到5月7日本季首度二軍出賽，中繼登板狀況並不理想，面對5名打者，花了22球被敲出3支安打、投出2次四壞保送，沒有抓到出局數失掉5分責失分。
雄鷹隊投手教練蕭任汶今天賽前受訪表示，王溢正二軍投完之後回報狀況，手肘沒有疼痛感，但有點使不出力量的感覺，隨著身體年紀增加，可能肌力也需要再多加強輔助。
蕭任汶表示，王溢正恢復狀況沒有這麼好，球速還沒完全回來，會讓進度再放慢一點，目前上半季看起來有點空間讓年輕球員磨練，所以更保守評估王溢正的歸隊時間，有可能下半季關鍵時刻再歸隊是好的契機。
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