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日職／宋家豪連8場無失分 奪本季第10次中繼成功

中央社／ 台北14日電
樂天隊投手宋家豪。圖／資料照
樂天隊投手宋家豪。圖／資料照

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用11球投1局，讓打者3上3下，近期連8場出賽無失分，奪下本季第10次中繼成功，樂天隊終場以4比1擊敗軟銀隊。

日本職棒樂天金鷲隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，樂天隊開賽就有攻勢，2局下靠著保送、鈴木大地、平良龍哉接連安打先馳得點，接著再靠著保送、滾地球跑回第2分。

樂天隊4局下再起攻勢，2人出局後辰己涼介選到四壞保送，石原彪開轟，一棒2分砲幫助球隊拉開領先差距。

軟銀隊前4局沒有拿下分數，5局上栗原陵矢率先敲出二壘打，1人出局後三森大貴適時安打幫助球隊追分1分。

兩隊7局打完樂天隊4比1領先，8局上樂天隊由台灣投手宋家豪接替登板，依序讓打者敲出二壘方向滾地球、一壘方向滾地球、游擊方向滾地球出局，總計用11球投1局，最快球速148公里、無失分。

宋家豪近期連8場出賽無失分，賽後防禦率1.88，奪下個人本季第10次中繼成功。樂天隊先發投手龐賽（Cody Ponce）總計用111球投6局，被敲出5支安打，投出9次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分、奪下勝投。

宋家豪 樂天金鷲

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