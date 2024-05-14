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中職／王柏融成聯盟最速600安 振奮是因關鍵安而非紀錄

中央社／ 桃園14日電
王柏融擊出追平安。台鋼雄鷹提供
王柏融擊出追平安。台鋼雄鷹提供

中職台鋼雄鷹隊「大王」王柏融12日比賽延長賽敲出追平安、情緒振奮，也改寫中職最速600安紀錄，王柏融表示，情緒振奮是因為關鍵安打，而不是因為紀錄。

台鋼雄鷹隊12日在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，兩隊鏖戰至延長賽10局下，1人出局後王柏融敲出追平比數安打，上壘後又叫又跳、情緒振奮，雄鷹隊後來靠著王博玄再見安以4比3搶勝。

王柏融12日10局下的安打，為個人本季第27支安打、中職生涯第600安，以405場出賽、1579打數敲出生涯600安，改寫中職最速600安紀錄，原紀錄為胡金龍2017年寫下的408場出賽、1660打數達成中職生涯600安。

王柏融今天賽前受訪表示，那天延長賽敲安會這麼振奮，主要是因為那是支關鍵安打，跟600安沒有關係，達成中職生涯600安里程碑不會特別在意，「對於紀錄，就只是其中1支安打而已。」

雄鷹隊首年打一軍賽事，遇到幾波連敗，近期戰績稍微有起色，今天賽前奪下2連勝，王柏融提到，球賽本來就有輸有贏，球季這麼長，一定有連敗連勝，不可能每場比賽都很完美，就看機會來時有沒有把握住。

中職 王柏融

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