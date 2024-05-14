中職／桃猿主場現蛇蹤跡 日籍教頭分享在球場見過鼬

樂天桃猿隊前天於桃園球場出戰統一獅隊的比賽，進行到一半時，左外野卻發生蛇闖進場內的意外插曲，今天出戰台鋼雄鷹隊賽前，樂天日籍總教練古久保健二透露，在該場比賽結束後也透過網路看到「捕蛇」影片，並分享過去曾在日本球場內見過鼬的經驗。

這場獅猿戰進行到第2局換局時發生蛇闖進左外野的狀況，不過在球場場務人員上演捕蛇記的及時處理下，將蛇裝入桶內後帶離。

今天猿隊對台鋼賽前，已經來台5年的古久保健二就分享，其實過去在桃園球場練球時就曾看過蛇，不過比賽當天並不知發生什麼狀況，直到賽後才從網路影片了解事情經過，他甚至還分享過去在日本時，還曾經在主場看過鼬的經驗。

猿隊內野手朱育賢也透露，以前在球場頂多是遇到老鼠或是蛾，確實是第一次遇到蛇，不過他直言最煩人還是下雨前會大量出現、還會掉翅膀的水蟻，有時候甚至會不小心吃到。