中職／徐若熙傳訊致歉 杜家明：應不是故意、汗多手滑
台鋼雄鷹隊杜家明前天對味全龍之戰，遭到龍隊投手徐若熙149公里火球直擊頭部倒地不起，今天台鋼出戰樂天桃猿隊比賽，杜家明隨隊但並未先發，他強調目前並沒有暈眩感，徐若熙事後已經傳訊息向他致歉，也相信他不是故意投出頭部觸身球。
台鋼前天與龍隊在高雄澄清湖球場交手，比賽進行到4局下時，徐若熙面對首棒打者杜家明投出149公里的頭部觸身球，導致他一度倒地不起；今天杜家明隨隊來到樂天主場，並在賽前練球時現身場邊，總教練洪一中透露他將不會先發出賽。
杜家明表示，目前已經沒有暈眩的感覺，不過還是有一些腫痛，事發後徐若熙也傳訊息向他致歉，「場上意外本來就會很多意外，他是我的（平鎮高中）學弟，相信應該不會故意，可能那天打下午場，汗比較多，手比較滑一點。」
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