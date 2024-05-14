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中職／生日挑戰執教千勝 洪一中獲兩隊送蛋糕直呼感動

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
洪一中今天將挑戰執教生涯第1000勝。記者季相儒／攝影
洪一中今天將挑戰執教生涯第1000勝。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天作客老東家樂天桃猿隊主場的賽事迎接63歲生日，並將挑戰中職史上首位千勝教頭，今天賽前台鋼球團與昔日子弟兵林泓育、黃子鵬等人也一同送上蛋糕，讓洪一中感動的眼泛淚光，更直言是第一次在生日當天被兩隊一起慶生。

洪一中前天率領台鋼擊敗味全龍隊，收下執教生涯第999勝後，今天領軍作客桃園球場，對於回到對執教生涯意義非凡的球場挑戰生涯第1000勝，洪一中賽前受訪時坦言，儘管千勝對於他來說是個榮耀，但更在意的是當天能否率隊贏球，「我們這一季贏的比較少，如果順利的話說不定之前在澄清湖就拿到（千勝），但也不一定就會在這邊拿下，畢竟要贏一場球確實不容易。」

洪一中強調，對於紀錄保留一直都不是太積極，像是紀念球等等也都是球員或是球團人員拿給他的，「我記得家裡有800勝的球，但900勝放到哪裡，我也不太清楚，最近這幾勝球員也都有把球給我，我也都是拿給管理。」

今天正好也是洪一中63歲生日，昨天已經先跟家人提前慶生的他，今天賽前先是台鋼球團為他慶生，昔日桃猿子弟兵林泓育等人也在賽前送上蛋糕，讓洪一中直呼感動，甚至眼泛淚光，「真的有刺激到內心深處的點，很驚喜、感動。」

不過在談到生日願望時，洪一中也笑稱是「世界和平、大家健康」，而在台鋼球團安排下，洪一中今天也與同日生日的捕手陳致嘉一同按照球隊慣例換上「白色」練習衣，成為場上的焦點。

台鋼總教練洪一中（左1）63歲生日，林泓育（左2）等昔日子弟兵送上蛋糕慶生。記者季相儒／攝影
台鋼總教練洪一中（左1）63歲生日，林泓育（左2）等昔日子弟兵送上蛋糕慶生。記者季相儒／攝影
洪一中（右）與捕手陳致嘉（左）一同穿上球團安排的白色練習衣同日慶生。記者季相儒／攝影
洪一中（右）與捕手陳致嘉（左）一同穿上球團安排的白色練習衣同日慶生。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹 林泓育 洪一中

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