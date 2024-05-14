中職／蔡其昌開支票 葉保弟入選明星賽就找一粒一起跳應援舞
台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒因葉保弟魔性應援舞爆紅，葉保弟成績也備受許多球迷關注。昨天中職舉辦明星賽宣告記者會，葉保弟和會長蔡其昌相見歡，並相約如果入選明星賽，就要一起跳舞。
中職官方社群帳號分享一段影片，葉保弟詢問蔡其昌：「如果我入選明星賽能一起跳舞嗎？」蔡其昌聽到後先綜藝摔，接著跳起一小段舞蹈，他之後也鼓勵並答應葉保弟如果入選就一起跳，他還表示，「你找一粒來，我們三個一起。」
葉保弟本季打擊表現不理想，出賽24場，68打數11支安打，打擊率僅0.162。蔡其昌昨天也在台上告訴葉保弟上場不要愁眉苦臉、感覺壓力很大，「你不要管一粒，就打你的，你要有信心。」
中職今年持續與影音社群平台LINE VOOM合作，票選於今天中午12點正式展開，球迷每天可使用個人帳號登入，進入明星賽活動頁面投票，單一帳號每天可在4個時段投票，每日重置時間為0時、6時、12時、18時，網路票選結果將會即時更新於活動頁面。
通訊投票同步展開，加權5倍，球迷可利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123即可參加票選，截止時間都是6月6日。雜誌票選則是5月31日上架的職棒雜誌6月號隨書附贈，加權10倍，截止收件日期以郵戳6月11日為憑。
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