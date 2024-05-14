中職／李多慧動用美金帳戶 捐30萬賑災花蓮地震獲網友狂讚

韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台加盟樂天桃猿隊後爆紅，不只獲得大批球迷關注，也獲得許多廣告和節目邀約，不過她今年轉戰味全龍隊後，出現許多負面新聞。她近日在個人YT頻道上傳Vlog，她的母親也現身球場和見面會，幫她加油。

影片內容包含李多慧首次在大巨蛋應援、與啦啦隊女孩私下相處、為見面會做的準備和當天狀況，以及和母親與好友山G哥大嗑麻辣鍋。

花蓮4月3日發生大地震，之後更是餘震不斷，李多慧坦言是第一次遇到地震，她想要捐款給災民，但礙於外國人身分難以進行。後來她決定請山G哥幫忙，她先用自己的美金帳戶轉帳給山G哥，接著山G哥再代為捐款，事情處理完後，李多慧也安心飛回韓國，事後她的30萬捐款收據也曝光。

影片一出，許多粉絲留言鼓勵，「看完影片更喜歡多慧了」、「我相信粉絲們的黏著度會越來越高」、「多慧辛苦了！祝福未來發展順利 」、「不要在意外面的聲音，自己最重要」、「謝謝多慧捐款、妳真的超棒的」。