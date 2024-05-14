快訊

抓到了！明德外役監受刑人方青山 搭車北上折返台中潭子落網

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
安芝儇。 截圖自安芝儇IG
安芝儇。 截圖自安芝儇IG

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神「最強外掛」安芝儇在個人社群宣布，自己已搬到高雄，盼未來能更深度體驗台灣，不少球迷表示歡迎，高雄市長陳其邁也現身留言區。

安芝儇指出，去年11月開始一直來回台灣和韓國，身體上的疲勞雖能忍受，但每次為趕回韓國，沒辦法體驗更多台灣生活，如今她正式搬到高雄，她也期許，「希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，也希望我的中文可以越來越好，我想要跟粉絲對話，我想要跟Wing Stars一起出去玩。」

她還提到自己之後的啦啦隊班表會變多，希望粉絲能多進場為Wing Stars和雄鷹加油，她也請球迷推薦好吃和好玩的。貼文一出，網友紛紛在留言區表示，「歡迎一起當高雄人」、「北部人真心羨慕住高雄的人」、「希望能在高雄巧遇」。

高雄市長陳其邁也留言寫道：「歡迎！」安芝儇則回應，「謝謝邁邁市長，我喜歡高雄。」

啦啦隊 陳其邁

相關新聞

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神「最強外掛」安芝儇在個人社群宣布，自己已搬到高雄，盼未來能更深度體驗台灣，不少球迷表示歡迎，高雄市長陳其邁也現身留言區。 安芝儇指出，去年11月開始一直來回台灣和韓國，身體

中職／3天內第2起暴力事件 桃園球場球迷攻擊員工被警方帶走

樂天桃猿、統一獅隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，內野區出現暴力事件，有球迷攻擊聯盟工作人員，猿隊立即連絡警方，這名惹...

中職／22位Fubon Angels爭奪校花 南韓美女李雅英加入票選

富邦悍將隊下周前進台北大巨蛋，從24日起對台鋼雄鷹隊進行3連戰，上半季重量級主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」也開始...

洪總今慶63歲 千勝當賀禮？

台鋼雄鷹隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊展開2連戰首戰，雄鷹總教練洪一中將在最熟悉的場地度過63歲生日，子弟兵能否拚出本...

中職明星賽大巨蛋開打 挑戰票房紀錄

中華職棒明星賽將在7月20、21日首度前進台北大巨蛋，勢將挑戰史上最高明星賽票房紀錄，尚未「攻蛋」的古林睿煬也期待，在大...

中職／Fubon Angels檸檬為球迷點數大秀好歌喉 網：好洗腦

昨日富邦悍將於10局下靠著王正棠的再見安打擊敗中信兄弟，獲得二連勝，但場邊花絮卻搶走場上焦點，Fubon angels檸檬為了讓球迷能拿到球隊自家APP的點數，豁出去大秀好歌喉，其中介紹棒次的歌聲更是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。