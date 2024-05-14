中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神「最強外掛」安芝儇在個人社群宣布，自己已搬到高雄，盼未來能更深度體驗台灣，不少球迷表示歡迎，高雄市長陳其邁也現身留言區。

安芝儇指出，去年11月開始一直來回台灣和韓國，身體上的疲勞雖能忍受，但每次為趕回韓國，沒辦法體驗更多台灣生活，如今她正式搬到高雄，她也期許，「希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，也希望我的中文可以越來越好，我想要跟粉絲對話，我想要跟Wing Stars一起出去玩。」

她還提到自己之後的啦啦隊班表會變多，希望粉絲能多進場為Wing Stars和雄鷹加油，她也請球迷推薦好吃和好玩的。貼文一出，網友紛紛在留言區表示，「歡迎一起當高雄人」、「北部人真心羨慕住高雄的人」、「希望能在高雄巧遇」。

高雄市長陳其邁也留言寫道：「歡迎！」安芝儇則回應，「謝謝邁邁市長，我喜歡高雄。」