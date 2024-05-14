中職／22位Fubon Angels爭奪校花 南韓美女李雅英加入票選

富邦悍將隊下周前進台北大巨蛋，從24日起對台鋼雄鷹隊進行3連戰，上半季重量級主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」也開始倒數，22位Fubon Angels將爭奪「甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系」的校花寶座。

「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，Fubon Angels爭奪校花。圖／富邦悍將隊提供

悍將今天公布活動內容如下：

同學們眾所期待的校外教學即將到來，富邦悍將上半季重量級主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」將在5月25日、26日前進台北大巨蛋，打造全新的觀賽及演唱會體驗，熱區（含熱力區）的同學們還能獲得「悍將聯名應援甩巾」，同時一年一度的悍將中學校花、校草票選更在今年擴大舉辦，不只是來到校外教學現場的同學可以投票，更是首度開放悍將APP遠距投票，今年的校花校草會是誰呢？就等你來決定囉！

「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，爭奪校草就在大巨蛋。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將首度前進台北大巨蛋，系列戰門票開賣就引起瘋搶，為了讓到場的同學們一起紀念這一刻，只要25日、26日購買熱區（含熱力區）門票的球迷朋友，入場即可領取「悍將聯名應援甩巾」，25日「紀念款」、26日「城市款」皆具收藏價值，全區進場球迷皆可獲得台灣大哥大家長會長提供的「MyMoji手機自拍AI建模貼圖禮」、「GeForce NOW 雲端遊戲服務單日白金方案免費體驗券」，數量有限，送完為止！台灣大哥大在現場更設置豐富的5大課程活動，讓球迷闖關拿好禮。除此之外還能在悍將大舞廳中跟隨音樂盡情搖擺，應援甩巾甩起來讓大巨蛋掀起藍色狂潮！

悍將中學的第一次校外教學，你想加入哪一個小隊呢？本次悍將中學校草票選，要讓你選出心目中最佳小隊長擔任校草！人氣風靡萬千、力拚校草連霸的「人氣小隊長」李宗賢，這次面對的挑戰者來勢洶洶！有愛耍寶古靈精怪、鬼點子滿滿的「康樂小隊長」申皓瑋；在遊覽車上紀錄同學們睡姿、東拍西拍也愛自拍的「拍照小隊長」李東洺；校際交流最在行、熱情笑容滿面的「聯誼小隊長」王勝偉；大家的點心我來顧、賣萌可愛的「零食小隊長」黃保羅，5位小隊長誰與爭鋒，爭奪校草就在大巨蛋！

「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，Fubon Angels爭奪校花。圖／富邦悍將隊提供

去年首度舉辦的校花選拔大獲好評，今年更有從韓國來悍將中學留學的李雅英、李皓禎和南珉貞加入票選，一共22位Fubon Angels要來爭奪「甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系」的校花寶座！本屆悍將中學的校花校草票選歡迎有來到大巨蛋現場的同學們把珍貴的選票投給所支持的校花校草，除此之外沒能到場的同學們也可以透過悍將APP參加票選，每個APP會員校花、校草各擁有1張選票，讓今年的票選更白熱化！