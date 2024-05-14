快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／22位Fubon Angels爭奪校花 南韓美女李雅英加入票選

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數， 南韓美女李雅英爭奪校花。圖／富邦悍將隊提供
「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數， 南韓美女李雅英爭奪校花。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊下周前進台北大巨蛋，從24日起對台鋼雄鷹隊進行3連戰，上半季重量級主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」也開始倒數，22位Fubon Angels將爭奪「甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系」的校花寶座。

「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，Fubon Angels爭奪校花。圖／富邦悍將隊提供
「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，Fubon Angels爭奪校花。圖／富邦悍將隊提供

悍將今天公布活動內容如下：

同學們眾所期待的校外教學即將到來，富邦悍將上半季重量級主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」將在5月25日、26日前進台北大巨蛋，打造全新的觀賽及演唱會體驗，熱區（含熱力區）的同學們還能獲得「悍將聯名應援甩巾」，同時一年一度的悍將中學校花、校草票選更在今年擴大舉辦，不只是來到校外教學現場的同學可以投票，更是首度開放悍將APP遠距投票，今年的校花校草會是誰呢？就等你來決定囉！

「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，爭奪校草就在大巨蛋。圖／富邦悍將隊提供
「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，爭奪校草就在大巨蛋。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將首度前進台北大巨蛋，系列戰門票開賣就引起瘋搶，為了讓到場的同學們一起紀念這一刻，只要25日、26日購買熱區（含熱力區）門票的球迷朋友，入場即可領取「悍將聯名應援甩巾」，25日「紀念款」、26日「城市款」皆具收藏價值，全區進場球迷皆可獲得台灣大哥大家長會長提供的「MyMoji手機自拍AI建模貼圖禮」、「GeForce NOW 雲端遊戲服務單日白金方案免費體驗券」，數量有限，送完為止！台灣大哥大在現場更設置豐富的5大課程活動，讓球迷闖關拿好禮。除此之外還能在悍將大舞廳中跟隨音樂盡情搖擺，應援甩巾甩起來讓大巨蛋掀起藍色狂潮！

悍將中學的第一次校外教學，你想加入哪一個小隊呢？本次悍將中學校草票選，要讓你選出心目中最佳小隊長擔任校草！人氣風靡萬千、力拚校草連霸的「人氣小隊長」李宗賢，這次面對的挑戰者來勢洶洶！有愛耍寶古靈精怪、鬼點子滿滿的「康樂小隊長」申皓瑋；在遊覽車上紀錄同學們睡姿、東拍西拍也愛自拍的「拍照小隊長」李東洺；校際交流最在行、熱情笑容滿面的「聯誼小隊長」王勝偉；大家的點心我來顧、賣萌可愛的「零食小隊長」黃保羅，5位小隊長誰與爭鋒，爭奪校草就在大巨蛋！

「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，Fubon Angels爭奪校花。圖／富邦悍將隊提供
「台灣大哥大XVlll悍將中學」開始倒數，Fubon Angels爭奪校花。圖／富邦悍將隊提供

去年首度舉辦的校花選拔大獲好評，今年更有從韓國來悍將中學留學的李雅英、李皓禎和南珉貞加入票選，一共22位Fubon Angels要來爭奪「甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系」的校花寶座！本屆悍將中學的校花校草票選歡迎有來到大巨蛋現場的同學們把珍貴的選票投給所支持的校花校草，除此之外沒能到場的同學們也可以透過悍將APP參加票選，每個APP會員校花、校草各擁有1張選票，讓今年的票選更白熱化！

Fubon Angels 富邦悍將 黃保羅

延伸閱讀

中職／Fubon Angels檸檬為球迷點數大秀好歌喉 網：好洗腦

影／中職35年明星賽前進大巨蛋 明中午12點起投票

中職／悍將勝率仍不到5成 洋投註銷戈威士換成道鉑戈

中職／蔡其昌還原明星賽「喬蛋」過程 桃園是第二選項

相關新聞

中職明星賽大巨蛋開打 挑戰票房紀錄

中華職棒明星賽將在7月20、21日首度前進台北大巨蛋，勢將挑戰史上最高明星賽票房紀錄，尚未「攻蛋」的古林睿煬也期待，在大...

中職／3天內第2起暴力事件 桃園球場球迷攻擊員工被警方帶走

樂天桃猿、統一獅隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，內野區出現暴力事件，有球迷攻擊聯盟工作人員，猿隊立即連絡警方，這名惹...

中職／22位Fubon Angels爭奪校花 南韓美女李雅英加入票選

富邦悍將隊下周前進台北大巨蛋，從24日起對台鋼雄鷹隊進行3連戰，上半季重量級主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」也開始...

洪總今慶63歲 千勝當賀禮？

台鋼雄鷹隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊展開2連戰首戰，雄鷹總教練洪一中將在最熟悉的場地度過63歲生日，子弟兵能否拚出本...

中職／Fubon Angels檸檬為球迷點數大秀好歌喉 網：好洗腦

昨日富邦悍將於10局下靠著王正棠的再見安打擊敗中信兄弟，獲得二連勝，但場邊花絮卻搶走場上焦點，Fubon angels檸檬為了讓球迷能拿到球隊自家APP的點數，豁出去大秀好歌喉，其中介紹棒次的歌聲更是

影／中職35年明星賽前進大巨蛋 明中午12點起投票

中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，今年延續國家隊與明星隊對抗形式，由世界12強中華隊交手中職明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。