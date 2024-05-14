聽新聞
test
0:00 / 0:00

洪總今慶63歲 千勝當賀禮？

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導
台鋼雄鷹洪一中總教練帶兵千勝只差一場。台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹洪一中總教練帶兵千勝只差一場。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊展開2連戰首戰，雄鷹總教練洪一中將在最熟悉的場地度過63歲生日，子弟兵能否拚出本季最長3連勝，送給洪總領軍千勝大禮，成為鷹猿戰焦點。

雄鷹目前8勝19敗在中職6隊排名墊底，也是唯一勝場不到二位數的球隊，落後龍頭統一獅隊達12.5場勝差，隊史首次2連勝在4月10日被猿隊中斷，今天再次帶著2連勝前進敵營，25歲先發左投陳柏清身負重任。

洪一中2004年起領軍猿隊，除2010年轉任二軍教頭，直到2019年都待在一軍，合計15季9次打進台灣大賽，奪7座總冠軍，留下領軍884勝紀錄。

洪總2020、21年擔任富邦悍將隊教頭追加107勝，今年在中職領軍第18季再添8勝，前天在高雄主場對味全龍隊打到延長10局贏球已達999勝，今天如果拿到千勝慶生，無疑是最完美的結局。

陳柏清本季固定先發，目前出賽5場投出1勝3敗、防禦率5.18，4月28日對猿隊投4.1局被安打7支失5分吞敗，今天力拚生涯對戰首勝。猿隊曾仁和應戰，本季出賽5場還未奪勝，戰績1中繼2敗、防禦率9。

中職教頭除了洪一中，短期內無人可達千勝，龍隊總教練葉君璋領軍352勝，現役排名第2，接著是獅隊林岳平250勝。

教練 桃園 生日

延伸閱讀

中職／洪總63歲生日拚領軍千勝 陳柏清抗壓對決曾仁和

中職／帶兵997勝雷公送上紀念球 洪一中：不想特別去談千勝

中職／漣漪變成瘋狗浪始料未及 洪總對市長有抱歉的話要說

洪一中批澄清湖球場 陳其邁：確實有管理溝通疏失

相關新聞

中職明星賽大巨蛋開打 挑戰票房紀錄

中華職棒明星賽將在7月20、21日首度前進台北大巨蛋，勢將挑戰史上最高明星賽票房紀錄，尚未「攻蛋」的古林睿煬也期待，在大...

中職／3天內第2起暴力事件 桃園球場球迷攻擊員工被警方帶走

樂天桃猿、統一獅隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，內野區出現暴力事件，有球迷攻擊聯盟工作人員，猿隊立即連絡警方，這名惹...

洪總今慶63歲 千勝當賀禮？

台鋼雄鷹隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊展開2連戰首戰，雄鷹總教練洪一中將在最熟悉的場地度過63歲生日，子弟兵能否拚出本...

中職／Fubon Angels檸檬為球迷點數大秀好歌喉 網：好洗腦

昨日富邦悍將於10局下靠著王正棠的再見安打擊敗中信兄弟，獲得二連勝，但場邊花絮卻搶走場上焦點，Fubon angels檸檬為了讓球迷能拿到球隊自家APP的點數，豁出去大秀好歌喉，其中介紹棒次的歌聲更是

影／中職35年明星賽前進大巨蛋 明中午12點起投票

中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，今年延續國家隊與明星隊對抗形式，由世界12強中華隊交手中職明...

中職／陳俊秀黃衫加持衝刺明星隊 全壘打大賽看好曾頌恩

陳俊秀本季變身「黃衫萌秀」，將以中信兄弟隊一員參與明星賽投票，讓他也笑說：「加持一下」，他對於全壘打大賽興趣缺缺，點名年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。