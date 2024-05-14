洪總今慶63歲 千勝當賀禮？

台鋼雄鷹隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊展開2連戰首戰，雄鷹總教練洪一中將在最熟悉的場地度過63歲生日，子弟兵能否拚出本季最長3連勝，送給洪總領軍千勝大禮，成為鷹猿戰焦點。

雄鷹目前8勝19敗在中職6隊排名墊底，也是唯一勝場不到二位數的球隊，落後龍頭統一獅隊達12.5場勝差，隊史首次2連勝在4月10日被猿隊中斷，今天再次帶著2連勝前進敵營，25歲先發左投陳柏清身負重任。

洪一中2004年起領軍猿隊，除2010年轉任二軍教頭，直到2019年都待在一軍，合計15季9次打進台灣大賽，奪7座總冠軍，留下領軍884勝紀錄。

洪總2020、21年擔任富邦悍將隊教頭追加107勝，今年在中職領軍第18季再添8勝，前天在高雄主場對味全龍隊打到延長10局贏球已達999勝，今天如果拿到千勝慶生，無疑是最完美的結局。

陳柏清本季固定先發，目前出賽5場投出1勝3敗、防禦率5.18，4月28日對猿隊投4.1局被安打7支失5分吞敗，今天力拚生涯對戰首勝。猿隊曾仁和應戰，本季出賽5場還未奪勝，戰績1中繼2敗、防禦率9。

中職教頭除了洪一中，短期內無人可達千勝，龍隊總教練葉君璋領軍352勝，現役排名第2，接著是獅隊林岳平250勝。