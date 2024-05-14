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中職明星賽大巨蛋開打 挑戰票房紀錄
中華職棒明星賽將在7月20、21日首度前進台北大巨蛋，勢將挑戰史上最高明星賽票房紀錄，尚未「攻蛋」的古林睿煬也期待，在大巨蛋為個人2連敗畫下句點。
台北大巨蛋今年加入中職賽程版圖，例行賽場次一路增加，但明星賽卻一直未定案，直到近期才確定拿到檔期。過去明星賽最佳票房為2013年桃園棒球場的1萬8181人，今年在大巨蛋撐腰下，破紀錄是定局，問題只在將刷新到何種程度。今天中午12點起開放球迷投票。
中華職棒聯盟會長蔡其昌還原「喬蛋」過程，年初拜訪台北市長蔣萬安協調明星賽檔期，當時未得到肯定答案，「市政府是說要再協調。桃園同時也很積極在爭取。我們有表示，因為已經有向蔣市長提出要求，若最終無法在大巨蛋，就會在桃園，這也是我一直說今年會在北台灣的原因。」
大巨蛋檔期最終給了中職，促成這場夏日棒球饗宴首度以「室內版」登場，蔡其昌揭今年明星賽兩大亮點，第一點就是省去擔心下雨損失慘重、球迷也失望而歸，第二點是六隊參與，「啦啦隊也多一隊。」
古林睿煬身為新生代強投代表之一，過去兩年都在明星賽吞敗，讓他耿耿於懷，自曝：「我還偷偷google了，最多就2敗。」加上獅隊是中職唯一還未踏進大巨蛋的球隊，讓他更期待明星賽能在這裡投球。
談到想要搭檔的捕手，古林睿煬這回不想和青梅竹馬戴培峰搭，「換鞏冠（吉力吉撈．鞏冠）吧。因為沒搭過，而且和他同隊又不用丟到他，他打擊這麼恐怖，被打全壘打怎麼辦，打不贏就拉過來當隊友。」
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