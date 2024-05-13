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影／中職35年明星賽前進大巨蛋 明中午12點起投票

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
中華職棒36年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，今天舉辦宣告記者會，將從明天中午12點開始投票。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，今天舉辦宣告記者會，將從明天中午12點開始投票。記者余承翰／攝影

中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，今年延續國家隊與明星隊對抗形式，由世界12強中華隊交手中職明星隊，明天中午12點起開始投票，樂天桃猿陳晨威、統一獅古林睿煬、富邦悍將戴培峰、中信兄弟陳俊秀、味全龍拿莫．伊漾、台鋼雄鷹葉保弟一同出席明星賽宣告記者會向球迷拉票。

陳俊秀表示，今年將首度感受百萬象迷的投票支持，自己目標是明星隊，中華隊就交給年輕人。拿莫．伊漾喊話希望在大巨蛋留下1轟，希望球迷投票將自己送進全壘打大賽。陳晨威則笑說，希望可以在大巨蛋看拿莫打1轟。

戴培峰說，去年以亞冠賽中華隊組隊，與許多和自己年紀相仿甚至同屆的選手一起比賽，很好玩、很輕鬆，有回味以前的感覺。古林睿煬則表示，自己前兩年先發都輸，希望今年可以雪恥。葉保弟也為自己拉票，承諾只要有進明星賽就跳自己的應援曲給大家看。

中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，中職聯盟會長蔡其昌表示，首波售票預計先抓在3萬人左右，若供不應求再視狀況加開。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，中職聯盟會長蔡其昌表示，首波售票預計先抓在3萬人左右，若供不應求再視狀況加開。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，明起開始投票，樂天桃猿陳晨威（後左起）、統一獅古林睿煬、富邦悍將戴培峰、中信兄弟陳俊秀、味全龍拿莫．伊漾、台鋼雄鷹葉保弟一同出席記者會向球迷拉票。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，明起開始投票，樂天桃猿陳晨威（後左起）、統一獅古林睿煬、富邦悍將戴培峰、中信兄弟陳俊秀、味全龍拿莫．伊漾、台鋼雄鷹葉保弟一同出席記者會向球迷拉票。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，統一獅古林睿煬表示，自己前兩年先發都輸，希望今年可以雪恥。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，統一獅古林睿煬表示，自己前兩年先發都輸，希望今年可以雪恥。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，明起開始投票，樂天桃猿陳晨威（左起）、統一獅古林睿煬、富邦悍將戴培峰、中信兄弟陳俊秀、味全龍拿莫．伊漾、台鋼雄鷹葉保弟一同出席記者會向球迷拉票。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，明起開始投票，樂天桃猿陳晨威（左起）、統一獅古林睿煬、富邦悍將戴培峰、中信兄弟陳俊秀、味全龍拿莫．伊漾、台鋼雄鷹葉保弟一同出席記者會向球迷拉票。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，中信兄弟陳俊秀表示，今年將首度感受百萬象迷的投票支持，自己目標是明星隊，中華隊就交給年輕人。記者余承翰／攝影
中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，中信兄弟陳俊秀表示，今年將首度感受百萬象迷的投票支持，自己目標是明星隊，中華隊就交給年輕人。記者余承翰／攝影

中華隊 明星賽 陳晨威

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