影／中職35年明星賽前進大巨蛋 明中午12點起投票

中華職棒35年明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，今年延續國家隊與明星隊對抗形式，由世界12強中華隊交手中職明星隊，明天中午12點起開始投票，樂天桃猿陳晨威、統一獅古林睿煬、富邦悍將戴培峰、中信兄弟陳俊秀、味全龍拿莫．伊漾、台鋼雄鷹葉保弟一同出席明星賽宣告記者會向球迷拉票。

陳俊秀表示，今年將首度感受百萬象迷的投票支持，自己目標是明星隊，中華隊就交給年輕人。拿莫．伊漾喊話希望在大巨蛋留下1轟，希望球迷投票將自己送進全壘打大賽。陳晨威則笑說，希望可以在大巨蛋看拿莫打1轟。