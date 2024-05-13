中職／Fubon Angels檸檬為球迷點數大秀好歌喉 網：好洗腦

昨日富邦悍將於10局下靠著王正棠的再見安打擊敗中信兄弟，獲得二連勝，但場邊花絮卻搶走場上焦點，Fubon angels檸檬為了讓球迷能拿到球隊自家APP的點數，豁出去大秀好歌喉，其中介紹棒次的歌聲更是被網友稱相當洗腦。

富邦悍將近幾季推出自家APP，只要完成指定任務就能獲得相對應的點數，點數可以拿來換球隊的周邊商品，而昨日檸檬為了完成任務，在開場介紹棒次時開唱，獲得觀眾們的歡聲雷動，更讓其他位女孩在應援時忍不住想笑。

這其實並不是富邦第一次讓女孩在球場唱歌，球隊也曾在比賽中讓應援曲的主唱朱朱和潔米唱歌帶動氣氛，好歌聲也讓球迷直呼耳朵懷孕。

關於昨日檸檬的歌聲，網友留言寫道，「其實是背後的點數策略很成功，相信之後會有更多活動，透過點數方式推出」、「檸檬唱歌二連勝」、「 潔米歌聲超讚！可以一戰若潼」、「不會不舒服吧，現場聽真的挺好笑的」、「整個晚上一直重播了十幾遍檸檬唱歌，還有看各個女孩的反應」、「昨天我在現場，大家都笑得很開心，有夠歡樂」、「可以去補Fubon Angels聽到檸檬唱歌的反應」。