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中職／陳俊秀黃衫加持衝刺明星隊 全壘打大賽看好曾頌恩
陳俊秀本季變身「黃衫萌秀」，將以中信兄弟隊一員參與明星賽投票，讓他也笑說：「加持一下」，他對於全壘打大賽興趣缺缺，點名年輕選手曾頌恩更適合，「而且感覺會拿下冠軍」。
中職今天舉辦明星賽宣告記者會，兄弟球星代表由陳俊秀出席，他也很期待黃衫加持的投票結果，但對於人氣王還是看好隊友王威晨、江坤宇。
35歲的陳俊秀對於全壘打大賽顯得興趣缺缺，一被問到此事，連忙回應「不要吧！」陳俊秀回憶過往參賽經驗，直呼真的很累。
他表示，如果可以，當然也想參加，但如果身體狀況不允許，自己也擔心影響到賽季，認為給年輕選手機會更好，「魚住應該更有機會，而且感覺可以打下冠軍。」
陳俊秀在記者會上表態目標是明星賽、而非中華隊，他解釋，「中華隊應該是要看年輕選手，不會想看到我吧！」對於今年11月世界12強棒球賽並非沒有野心，他說如果可以當然也會想打，自己就是盡力、保持狀態。
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