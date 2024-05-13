中職／悍將勝率仍不到5成 洋投註銷戈威士換成道鉑戈
中職上半季賽事進行接近一半，富邦悍將隊目前13勝14敗和樂天桃猿隊並列第4，落後排名第1的統一獅隊7.5場勝差，今天異動洋投名單，戈威士註冊註銷，換上道鉑戈。
戈威士前年、去年以克維斯之名效力統一獅隊，出賽32場（29場先發）投出11勝10敗、防禦率3.26，今年以新譯名加盟悍將，開季至今5場先發投出3連敗，合計23.1局失17分（16分自責），防禦率達6.17。
道鉑戈也是回鍋洋投，就是去年在猿隊出賽16場（13場先發），戰績6勝4敗、防禦率3.31的道博格。
戈威士成為本季首位遭註銷的洋投，遭下放二軍，道鉑戈本周將會登上一軍。
今天其他球員異動包括味全龍隊曾傳昇、陳思仲、統一獅隊潘威倫降到二軍。
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