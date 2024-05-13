中職／已查過並列明星賽最多敗 古林睿煬想搭吉力吉撈有原因

統一獅隊「金孫」古林睿煬悄悄累積明星賽先發二連敗，自己還去查了紀錄，「我有偷偷google，最多就兩敗…」。身為還沒「攻蛋」過的獅子軍一員，古林睿煬對於大巨蛋有期待，「如果真的第一次在大巨蛋就是明星賽，就是好好表現。」

古林睿煬近兩年在明星賽先發都成為敗戰投手，自己還因此查了明星賽最多敗紀錄，「最多就兩敗，黃平洋賢拜。」隊友陳韻文同樣在明星賽也累積兩敗，3人並列最多敗紀錄。

今年明星賽延續國家隊、明星隊的對抗形式，身為中職新生代強投代表的他，目標是否為中華隊？他說其實都可以，因為最想的還是透過明星賽交朋友，「對我來說，打明星賽最想要就是交朋友，別隊一些選手不太有機會認識到，趁這個機會去認識自己很欣賞的學長、選手滿好的。」過去趁明星賽結識江少慶、陳冠宇，這回想要攻略誰？他笑說：「我再研究看看。」

倒是談到搭檔捕手，古林睿煬已有想法，這回不想和青梅竹馬戴培峰搭，「換鞏冠（吉力吉撈．鞏冠）吧！沒有搭過啊！而且和他同隊又不用丟到他，他打擊這麼恐怖，被打全壘打怎麼辦。打不贏就拉過來當隊友。」

大巨蛋今年已經進行7場例行賽、2場熱身賽，獅隊是唯一還沒踏進去過的球隊，古林睿煬對此也苦笑說：「我們統一連大巨蛋都還沒去過，也滿期待，如果真的第一次在大巨蛋就是明星賽，就是好好表現。」若能在明星賽首度「攻蛋」，他預期：「一定會很漂亮，我是球迷也會很想進場，不用怕下雨或是天氣太悶熱，可以很舒服去欣賞比賽。」