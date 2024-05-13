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中職／挑戰次數之爭有注意到 會長：有共識就馬上能改

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
挑戰次數之爭將有望修正。報系資料照
挑戰次數之爭將有望修正。報系資料照

挑戰次數今年多次掀起討論，中職會長蔡其昌今天在明星賽記者會聯訪會後，主動提及此一話題，強調「會長有注意到」，他表示已經請秘書長楊清瓏趕快召集總教練開會，若大家都有共識，不用等到球季結束就能討論、修改。

本季已有幾次挑戰次數早早用完且都是改判案例，裁判誤判，卻導致球隊在後續已無挑戰權可用，掀起球迷熱議挑戰成功是否不該扣次數。

蔡其昌今天在明星賽宣告記者會受訪結束後，主動開啟新話題，「有關挑戰次數的規定，已經有請秘書長趕快召集總教練，不用等到球季結束，看要不要趕快來討論、修改。」

蔡其昌坦言，有看到球迷的討論，今年已經幾次出現這種狀況，他也幾乎都有看到。

球迷近期看到他，就會問他這個問題，也有人到他臉書留言，蔡其昌強調：「會長有注意到，我也認為確實有調整的必要。」若各隊有共識，不一定要等到球季結束才能修改，他說：「只要大家都沒意見，改的速度就很快。」

中職 明星賽 楊清瓏

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